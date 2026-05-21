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Egmont Ehapa Media startet zur WM mehrere Fußball-Comictitel

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Berlin (ots)

Dribbeln, pfeifen, mitfiebern - kurz vor Anpfiff der Fußball-Weltmeisterschaft sorgt Egmont Ehapa Media für gleich mehrere Comic-Highlights. Den Auftakt macht Walt Disney Lustiges Taschenbuch (LTB) 611 "Der geht rein!", das begleitend zur Fußballweltmeisterschaft, und in Kooperation mit der FIFA ©, ab dem 2. Juni 2026 im Handel erhältlich ist. Dann wird Donald Duck Teil der Nationalmannschaft. Zunächst als Helfer am Spielfeldrand, doch schon bald entwickelt er sich zum unverzichtbaren Teammitglied. Gemeinsam mit seinen Neffen, Daisy und Onkel Dagobert stellt er sich jeder Herausforderung. Doch rätselhafte Zwischenfälle überschatten das Turnier: Ein Saboteur scheint sein Unwesen zu treiben. Für Donald und seine Freunde beginnt eine spannende Mission mit nur einem Ziel: den Pokal nach Hause zu holen.

Ebenso turbulent geht es im LTB Extra Nr. 9 "Anstoß" zu. Ob als Platzwart, Coach oder als trickreicher Torwart, Donald wirbelt das Spielfeld gehörig durcheinander. Auch Micky und Goofy greifen ins Geschehen ein, während Onkel Dagobert beweist, dass sein Herz nicht nur für Taler, sondern auch für Tore schlägt. Intensive Duelle, überraschende Wendungen und dramatische Last-Minute-Siege sorgen ab dem 2. Juni 2026 für Fußballspaß pur.

LTB-Verleger Jörg Risken fiebert bereits dem Turnier entgegen:

"Was die Fußball-Weltmeisterschaft so besonders macht, ist das Mitfiebern und die Begeisterung über alle Generationen hinweg. Mit unseren neuen LTB-Titeln zum Thema Fußball feiern wir genau das - auf unsere ganz eigene, humorvolle und kreative Weise."

Doch damit nicht genug: Bereits seit dem 5. Mai 2026 sorgt der COMIC GIGANT FUSSBALL für geballte Fußball-Action. Auf sage und schreibe 800 Seiten dreht sich in Entenhausen alles um Tore, Taktik und Teamgeist. Donald, die Neffen und viele weitere Figuren zeigen ihre Leidenschaft für den beliebtesten Sport der Welt. Der "GIGANT" vereint die beliebtesten Fußball-Comics aus dem Micky Maus Magazin und dem LTB in einem massiven Comicband. Ein Muss für jeden Fußballfan.

Mehr Fußball geht nicht? Doch, es geht noch mehr! Ab dem 5. Juni 2026 gibt es Fußball Highlight-Ausgaben des Micky Maus Magazins, mit tollen Fußball-Extras im Handel.

Alle Fußball-Titel sind sowohl im Handel als auch unter www.egmont-shop.de erhältlich. Chronologischer Überblick der WM-Titel:

05.05.2026: COMIC GIGANT FUSSBALL (D: EUR 19,99, A: EUR 19,99, CH: SFR 29.90)

02.06.2026: LTB 611 "Der geht rein!" (D: EUR 8,99, A: EUR 9,50, CH: SFR 14.90)

02.06.2026: LTB Extra Nr. 9 "Anstoß!" (D: EUR 9,99, A: EUR 10,50, CH: SFR 17.60)

05.06.2026: Micky Maus Magazin Ausgabe Nr. 13/26 (D: EUR 5,99 A: EUR 6,50 CH: SFR 11.90)

Für Interviews mit unserem LTB-Experten-Team, Rezensions- und Verlosungsexemplare wenden Sie sich bitte an den Pressekontakt.