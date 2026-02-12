Egmont Ehapa Media GmbH

Bobpiloten Friedrich und Lochner duckifiziert im Micky Maus Magazin Nr.05/26

Die deutschen Boblegenden Johannes Lochner und Francesco Friedrich liefern sich im Eiskanal stets packende Duelle. Nun treffen die beiden auf eine weitere Herausforderung, die einen Schnabel hat und Donald Duck heißt. Für die Geschichte "Rivalen der Bobbahn" wurden die beiden Top-Athleten "duckifiziert". Prompt müssen sie auch als Comic-Figuren ihr Fahrkönnen unter Beweis stellen, um Donald Duck zu retten. Der Enterich verfolgt seine Neffen, weil sich diese mehr für Sport als für ihre Pflicht, Schnee zu schippen, interessieren. Dabei wird Donald unfreiwillig selbst zum Bobfahrer und es kommt zu spektakulären Szenen im Eiskanal.

Zudem geben Francesco Friedrich und Johannes Lochner dem Micky Maus Magazin ein Interview, bei dem sie Einblicke in ihr Training geben, zurückblicken auf ihre großen Wettkämpfe und auch den Comic mit Donald kommentieren. Donald Duck hingegen stolpert in weiteren kurzen Geschichten durch olympische Wintersportarten.

Zusammenfassend sagt der verantwortliche Redakteur Johannes Kanty: "Unsere Bobpiloten Friedrich und Lochner sind wunderbare Athleten. Sie verkörpern Leidenschaft sowie Ehrgeiz und haben beide Humor. So wird diese Ausgabe ein sportlicher Spaß, der auch die Lachmuskeln beansprucht."

Die Ausgabe Nr. 05/26 erscheint am 13. Februar 2026 zum Preis von EUR 4,99 im Handel und unter www.egmont-shop.de mit einem Air-Hockey-Spiel als Extra. Bitte beachten Sie die Sperrfrist dieser Mitteilung bis zum 12. Februar 2026.

