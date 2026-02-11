Egmont Ehapa Media GmbH

"Centuria"-Mangaka Tohru Kuramori als Ehrengast auf der Leipziger Buchmesse

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Manga-Fans aufgepasst! Der japanische Star-Mangaka Tohru Kuramori, Schöpfer des Werks "Centuria", wird als Ehrengast die Leipziger Buchmesse und die parallel sattfindende Manga Comic Con mit seinem Besuch beehren. Nachdem Tohru Kuramori bereits 2025 mit einem äußerst erfolgreichen Besuch in Europa auf der Japan-Expo in Paris begeistern konnte, wird er in diesem Jahr erstmals Deutschland besuchen.

Vor "Centuria" machte sich Tohru Kuramori schon als Assistent von Mangaka Tatsuki Fujimoto, dem Schöpfer der Bestseller-Reihe "Chainsaw Man" (Egmont Manga), einen Namen. Mit "Centuria" hat er einen eigenen Dark-Fantasy-Meilenstein geschaffen, der auf spektakuläre Weise geballte Action und den übernatürlichen Horror H.P. Lovecrafts miteinander verbindet. Auf einer beeindruckend illustrierten Reise begleiten die Leser:innen Julian, der als blinder Passagier auf einem Sklavenschiff landet. Im Angesicht des drohenden Todes wird er von einer unheimlichen Macht vor eine Entscheidung gestellt, die schwerer nicht sein könnte...

"Centuria"-Fans dürfen sich das ganze Wochenende auf ein tolles Programm freuen. Unter anderem werden Freitag bis Sonntag Signierstunden mit Tohru Kuramori stattfinden, die Plätze dafür werden durch ein vorheriges Losverfahren verteilt. Eine Anmeldung hierfür ist über die Social-Media-Kanäle von Egmont Manga möglich. Weitere Details werden ab Mitte Februar bekannt gegeben. Höhepunkt des Aufenthalts von Tohru Kuramori wird das öffentlich zugängliche Live-Zeichnen am Samstag von 13:00 bis 14:00 Uhr auf dem renommierten Schwarzen Sofa der Leipziger Buchmesse sein - ein Muss für alle Manga-Enthusiast:innen.

Für Sammler:innen und Fans gibt es zudem die Chance auf den Erwerb einer limitierten Messe-Edition mit den ersten beiden Bänden und hochwertige Fan-Artikel. Diese Edition ist ausschließlich am Egmont-Messestand in Halle 3, Standnummer G201/H200 erhältlich. Auf der Manga-Comic-Con gibt es außerdem die Möglichkeit, den regulären zweiten Band der "Centuria"-Reihe schon vor seiner offiziellen Veröffentlichung im April zu erwerben.

Die seltene Gelegenheit für persönliche Interviews für Vertreter:innen der Presse mit Tohru Kuramori kann über eine Voranmeldung wahrgenommen werden. Um den Wunsch nach Privatsphäre und Anonymität zu wahren, wird während der Messe für Pressevertreter:innen speziell vorbereitetes Material zu "Centuria" zur Verfügung stehen, da Aufnahmen des Mangaka nicht gestattet sind.

Außerdem wird die Autorin und Künstlerin Anne Luise P. zum deutschsprachigen Auftakt der New Adult-Trilogie "The Wrong Scents" die Leipziger Buchmesse für Signierstunden, Panel und Interviews besuchen. Auch die deutschsprachige Mangaka Ren M. Pape wird zur Vorstellung ihres zweiten bei Egmont-Manga erscheinenden Fantasy-Werkes "Nebel" für Signierstunden und Interviews als Gästin die Messe besuchen.

Für Interviewtermine mit Tohru Kuramori, Anne Luise P. und Ren M. Pape auf der Leipziger Buchmesse sowie Rezensionsexemplare wenden Sie sich bitte an den Pressekontakt.