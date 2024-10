Egmont Ehapa Media GmbH

Takehiko Inoues preisgekröntes Meisterwerk "Vagabond" als Master Edition

Berlin (ots)

Die Geschichte des wohl größten Schwertkämpfers aller Zeiten erscheint am 12. November endlich als Master Edition auf Deutsch bei Egmont Manga. In der 1998 in Japan gestarteten Reihe "Vagabond" erzählt Ausnahme-Mangaka Takehiko Inue in phantastischen Bildern die Geschichte von Musashi Miyamoto und bringt Leser:innen ins feudale Japan.

Die Handlung setzt nach der verheerenden Schlacht von Sekigahara ein und begleitet die beiden 17-jährigen überlebenden Takezo und sein Freund Matahachi, die den Vorsatz fassen, nichts geringeres als Legenden zu werden.

Vagabond-Redakteur Marco Walz ist begeistert von der neuen Master Edition: "Mitreißend, emotional und spektakulär illustriert - Takehiko Inoues gefeierter Epos "Vagabond" gilt als eine Klimax der Bilderzählung. Nicht umsonst belegt Vagabond stets einen der ersten Ränge oder gar den Spitzenplatz auf Listen wie 'Die besten Mangas aller Zeiten' oder '10 Mangas, die ihr gelesen haben müsst'. Wir freuen uns, dieses Werk endlich wieder auf Deutsch zu den Manga-Fans zu bringen."

Mit der Master Edition soll Inoues herausragendes Werk in eine ebenso herausragende Form gegossen werden: Überarbeitete Texte, in Deutschland bisher unveröffentlichte Farbseiten und ein hochwertiges, extragroßes Format mit exklusivem Rückenbild - diese Ausgabe ist sowohl für langjährige Fans als auch Neueinsteiger ein absolutes Muss. Band 2 erscheint übrigens bereits am 09. Dezember.

"Vagabond Master Edition Band 1" (ISBN 978-3-7555-0461-0), Egmont Manga, EUR 24,00, ist ab dem 12. November im Handel und auch unter www.egmont-shop.de erhältlich.

