Egmont Ehapa Media präsentiert: Dagobert Duck und das magische Nibelungen-Abenteuer

Leserinnen und Leser des legendären Micky Maus-Magazins können sich auf ein wahrlich episches Abenteuer freuen. In der neuesten Ausgabe des Magazins wird Dagobert Duck in eine Welt entführt, die aus den Legenden der Nibelungen entsprungen zu sein scheint. In der vom Egmont-Team entwickelten Comic-Geschichte "Der Ohrring des Nibelduck" stößt Dagobert Duck auf einen mysteriösen Ohrring, die ihn in die mythische Welt der Nibelungen entführt. Mit Hilfe seiner Gefährten gelingt es ihm schließlich, in der mittelalterlichen Welt aus der Oper von Richard Quakner zu landen. Dabei verwandeln sich seine Helfer in die Rollen des Stücks: So wird Donald Duck zum unfreiwilligen Helden Siegfried, Daniel Düsentrieb zum Schmied Mime und Primus von Quak zu Riese Fasolt. Nur Dagobert Duck scheint derselbe geblieben zu sein, doch die Suche nach dem Gold vorbei an Schlössern und einem Drachen zum Fluss "Rhaus" wird auch ihn verändern. In diesem besonderen Comic werden viele Elemente aus der alten Nibelungensage aufgegriffen. Dagobert Duck navigiert in gewohnter Manier durch ein Labyrinth von Herausforderungen, während er versucht, seinen Weg durch diese neue und unerforschte Welt zu finden.

"Unser Ziel war es, eine Geschichte zu kreieren, die nicht nur unterhält, sondern auch die Fantasie unserer Leserinnen und Leser anregt", erklärt Johannes Kanty, verantwortlicher Redakteur des Micky Maus-Magazins. "Mit diesem Nibelungen-Abenteuer haben wir eine einzigartige Mischung aus Mythologie und spannender Comic-Unterhaltung geschaffen."

Der Comicspaß im Micky Maus Magazin 8 (EUR 4,50) ist ab dem 29.03.2024 im Handel sowie im Egmont Shop erhältlich.

