Egmont Ehapa Media GmbH

Wildwest-Legende Lucky Luke im Zeichen des Tierschutzes - Bildmaterial zum Download verfügbar

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Es rauchen die Colts, es wird kritisiert, modernisiert und es gibt viel zu lachen! Comic-Held Lucky Luke reitet laut und wild ins 101. Abenteuer. Diesmal mit dem brandneuen Band "Rantanplans Arche". Ab dem 4. November galoppiert der Mann, der schneller schießt als sein Schatten, dann durch Veggie Town: Ein Szenario im Wilden Westen in dem Trapper keine Pelze verkaufen, amerikanische Ureinwohner keine Büffel mehr jagen und Cowboys ohne ihre berühmten Steak-Dinner klarkommen müssen. Momente, die einem den Atem anhalten lassen sind garantiert. So gerät Lucky Lukes treuer Wegbegleiter und bester Freund Jolly Jumper in Lebensgefahr. Das gab es so noch nie und verspricht allen Leseratten puren Nervenkitzel.

Auf Basis der wahren Gründungsgeschichte des Tierschutzvereins in den Vereinigten Staaten von Amerika, geben Zeichner Achdé und Szenarist Jul ein brillantes Werk zum Besten. In "Rantanplans Arche" streift der lonesome Cowboy durch ein Texas, in dem der Tierschutz notfalls mithilfe des Colts zur Priorität erhoben wird.

Für den neuen Band kooperiert Story House Egmont mit dem Deutschen Tierschutzbund e.V. (Dachverband der Tierheime und Tierschutzvereine). Im deutschsprachigen Raum erscheint "Rantanplans Arche" am 4. November als Softcover (EUR 7.99, Egmont Ehapa Media) sowie als Hardcover (EUR 14.00, Egmont Comic Collection, ISBN 978-3-7704-0418-6) im Handel.

Bild- und Informationsmaterial ist ab sofort zum Download verfügbar. Registrieren Sie sich unter www.egmont-presseportal.de für den Presseraum "Lucky Luke - Rantanplans Arche (101)". Nach der Freischaltung können Sie mit dem Herunterladen beginnen. Bitte beachten Sie die Sperrfrist bis zum 23.10.2022

Am 31. Oktober lädt Story House Egmont zum Pre-Release-Event, in Anwesenheit von Jul (Julien Lucien Berjeaut), ein. Bewerben Sie sich blitzschnell für einen Platz und schicken Sie eine Mail an Lucky-Luke@egmont.de. Für Einzelinterviews und Rezensionsexemplare wenden Sie sich an den Pressekontakt.