Egmont Ehapa Media GmbH

Asterix besucht China: "Asterix im Reich der Mitte"- die Bildergeschichte zum neuen Film!

Berlin (ots)

Erstmals geht es für den gallischen Helden Asterix nach China: Im neuen illustrierten Album, das am 3. April 2023 bei Story House Egmont erscheint, wird die Geschichte des Realfilms "Asterix und Obelix - Im Reicht der Mitte" (ab 30. März 2023) nacherzählt. Nach über 10 Jahren kommen die beliebten Gallier somit endlich wieder zurück auf die große Leinwand!

Wir schreiben das Jahr 50 v. Chr. Die Kaiserin von China befindet sich nach einem Staatsstreich, angezettelt von dem verräterischen Prinzen Deng Tsin Qin, in Gefangenschaft. Mithilfe eines phönizischen Händlers und ihrer ergebenen Leibwächterin flüchtet Prinzessin Sass-Yi, die einzige Tochter der Kaiserin, nach Gallien, um sich die Unterstützung der heldenhaften Krieger Asterix (Guillaume Canet) und Obelix (Gilles Lellouche) zu sichern. Die beiden unzertrennlichen Helden sind gerne bereit, der Prinzessin bei der Rettung ihrer Mutter und der Befreiung ihres Landes zu helfen. Und so beginnt eine lange Reise und ein großes Abenteuer auf dem Weg nach China. Aber Cäsar (Vincent Cassel) und seine mächtige Armee dürstet es nach einem neuen Siegeszug und so sind auch sie auf dem Weg zum Reich der Mitte ...

Damit dieses gallische Abenteuer nachhaltig in Erinnerung bleibt, können sich alle Fans auf das illustrierte Bilderbuch zum Film freuen. Die Geschichte des Films - Regie führt Guillaume Canet, der auch in die Rolle des cleveren Galliers als Asterix schlüpft -wird mit wunderschönen, großformatigen Zeichnungen aus der Feder von Olivier Gay und Fabrice Tarrin im klassischen Asterix-Stil nacherzählt. Jede Menge Backpfeifen und Angriffe auf die Lachmuskeln sind garantiert.

Ab dem 3. April 2023 ist die illustrierte Bildergeschichte "Asterix im Reich der Mitte" im Handel und auch Online im Egmont Shop ( www.egmont-shop.de) erhältlich (ISBN 978-3-7704-0498-8, Hardcover: 14,50 EUR (D) / 15,00 EUR (A) / 20,90 SFR (CH) und Softcover: 7,99 EUR (D) / 8,50 EUR (A) / 15,00 SFR (CH)).

Außerdem erscheint am 3. April bei Egmont BÄNG! Comics das Erstlesebuch (96 Seiten, 12,00 EUR (D) / 12,40 EUR (A) / 17,90 SFR (CH), ISBN: 978-3-7704-0728-6) sowie das offizielle Buch zum Film (48 Seiten, 12,99 EUR (D) / 13,40 EUR (A) / 18,90 SFR (CH), ISBN: 978-3-7704-0727-9).

Download-Link zum Filmtrailer: https://youtu.be/uTLg7Bsq4sY