Egmont Ehapa Media GmbH

Yps kehrt zurück! Bildmaterial jetzt zum Download verfügbar

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Anschnallen und gut festhalten! Am 31. August startet das Yps-Magazin eine rasante Fahrt zurück in die kultige Zeit der 70er- und 80er-Jahre. Mit im Gepäck sind die schönsten und kultigsten Momente aus dieser Ära. Im modernen Look präsentiert das Magazin legendäre TV-Momente, Erinnerungen an kultige Stars und damalige Trends aus den Bereichen Mode, Musik, Autos und Spielzeug, die heute alle wieder oder immer noch angesagt sind. Auch Ingolf Lück und Terence Hill gehen mit der Yps-Redaktion auf Zeitreise und verraten in Interviews ihre persönlichen Highlights.

Bei der Yps-Neuauflage dürfen natürlich auch die Comics nicht fehlen. Mit dabei sind Yps & Co., Yinni und Yan, Pif & Herkules und Prinz Eisenherz. Ebenfalls unvorstellbar: Yps ohne Gimmick. Kostenlose Extras wie das Yps-Zelt, die legendären Urzeitkrebse, der Ostereierbaum oder Ferngläser zum Falten haben für unvergessliche Yps-Momente und spannende Erlebnisse gesorgt. Für die aktuelle Ausgabe ist die Wahl des Gimmicks auf einen der absoluten Top-Favoriten der Yps-Fans gefallen. Mit einer Länge von knapp 3 Metern und einem Durchmesser von 50 cm wird der "Solar-Zeppelin" die Herzen der Yps-Fans höherschlagen lassen.

Redaktionell verantwortlich für das neue Yps ist Marko Andric, Chefredakteur Magazine bei Egmont Ehapa Media. Marko Andric: "Wir wollen mit unseren Leserinnen und Lesern gemeinsam eine Zeitreise in ihre und unsere Kinder- und Jugendjahre antreten und an längst vergessene kultige Momente erinnern. Mit Yps tauchen wir ein in die schönsten und skurrilsten Ereignisse dieser Zeit. Dabei soll Yps vor allen Dingen eins: jede Menge Spaß machen."

Am 31. August können sich Fans auf das 100 Seiten starke Magazin freuen. Für EUR 7,99 ist Yps im Handel und unter www.egmont-shop.de erhältlich.

Rechtzeitig zum Start des Magazins kann Egmont Ehapa Media außerdem eine Kooperation mit Spreadshirt verkünden, wo ab sofort von der Yps-Tasse, über Hoodies und Taschen alles zu haben ist, was das Yps-Fanherz höherschlagen lässt.

Bild- und Informationsmaterial können Sie im Egmont Presseportal downloaden. Registrieren Sie sich unter www.egmont-presseportal.de für den Presseraum "Yps-Kult-Magazin der 70er und 80er". Nach Ihrer Freischaltung können Sie mit dem Herunterladen beginnen.

Für Interviewanfragen an Marko Andric (Chefredakteur Magazine), Rezensions- und Verlosungsexemplare wenden Sie sich bitte an den Pressekontakt.