Egmont Ehapa Media überzeugt mit starken Reichweiten im KINDER MEDIEN MONITOR 2022

Berlin (ots) - Am 27. August 2022 findet der erste MANGA DAY in Deutschland und Österreich statt. Die Resonanz aus dem Handel hat alle Erwartungen der Verlage, die zu diesem Aktionstag aufgerufen haben, weit übertroffen. Mehr als 720 Buch- und Comichandlungen haben sich für den Tag angemeldet und werden zum Stichtag rund 380.000 Gratis-Manga an Fans verteilen. Im Zuge des MANGA DAY findet zusätzlich ein breit ...

