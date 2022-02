Egmont Ehapa Media GmbH

Fantastisches in Entenhausen! Start der Sonderreihe Lustiges Taschenbuch "Fantasy Entenhausen"

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Für alle Fans von "Game of Thrones" oder "The Witcher" bietet nun auch Entenhausen Geschichten aus der Fantasy-Welt an. Walt Disneys Lustiges Taschenbuch (LTB) stürzt sich mit sechs Bänden der neuen Sonderreihe "Fantasy Entenhausen" in mystische Abenteuer. Der erste Teil ist ab dem 10. Februar erhältlich. Dann gibt es in Entenhausen keine Grenzen für Mystik, Magie und Verrücktes. Alle zwei Monate erscheinen die tollkühnen Abenteuer mit bösen Zauberern, feuerspeienden Drachen und klirrenden Schwertkämpfen im Handel.

Mit von der Partie sind natürlich auch Donald Duck und seine Neffen. Sie durchschreiten das Portal von Zeit und Raum und landen im Reich der Grieks. Dort angekommen, werden Tick, Trick und Track kurzerhand zum dreiteiligen König gekrönt und Donald wird zum Knappen gemacht. Ihre Mission ist es, das Reich vor den barbarischen Kriegern der Kleptogoten zu schützen. Unterstützung im Kampf gegen die gefährlichen Barbaren erhalten sie vom Zauberer Adoleszensius. Er gibt ihnen ein Säckchen, gefüllt mit Samen, einen Handschuh mit grünem Daumen und die Anweisung, die Samenkörner einfach in die Erde zu setzen ...

Inhalt:

Donald im Reich der Grieks

Die Stadt der sieben Türme

Ein Held für alle Fälle

Die Invasion: Der Feind naht

Vermögen auf der Flucht

Aufgerüstet

Die Invasion: General? Genial!

Die Ritterin und ihr Knappe

Die Invasion: Die Sieger-Strategie

Der Kristallene Helm

Des Königs Gaumen

Der Zauberspiegel

Das Reich der zwei Schwerter

Des Königs Ungeduld

Donald bei Königin Omaha

Im LTB "Fantasy Entenhausen" (EUR 12,00 ISBN: 978-3-8413-2437-5) können sich Liebhaber des Mystischen mit 320 Seiten und 15 Kapiteln berauschende Hochspannung ins heimische Wohnzimmer holen. Am 10. Februar erscheint der erste Teil im Handel und im www.egmont-shop.de. Alle sechs Ausgaben gibt es bis zum 15. Dezember 2022, dann auch im Schuber. Inhaltlich gibt es keinerlei Überschneidung zu LTB "Fantasy" aus dem Jahr 2013. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.lustiges-taschenbuch.de

Für Interviewanfragen an Marko Andric (LTB-Chefredakteur), Rezensions- und Verlosungsexemplare wenden Sie sich bitte an den Pressekontakt.