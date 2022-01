Egmont Ehapa Media GmbH

Die Abenteuer des jungen Donald Duck: Teil 1 der frechen Sonderreihe LTB "Young Comics" ab 28. Januar im Handel!

Berlin (ots)

Die Entenhausen-Stars sind in Walt Disneys Lustiges Taschenbuch (LTB) der neuen Sonderreihe LTB "Young Comics" in ihrer Kindheit zu erleben. Den Auftakt der neuen Reihe macht Egmont Ehapa Media am 28. Januar mit dem Titel "Young Donald". Alle drei Monate gibt es wilde, bunte und spannende Geschichten aus der Welt der jungen Entenhausen-Stars. Die Dreikäsehochs stellen im Emil-Erpel-Internat die Welt auf den Kopf. Allen voran natürlich Donald Duck: Ungestüm, unberechenbar und liebenswert zieht er die gesamte Aufmerksamkeit des Direktors auf sich und so auch jede Menge Ärger. Kein Wunder bei all seinen zahllosen Kapriolen und Katastrophen. Natürlich ist der jungen Erpel bei seinen Abenteuern nicht auf sich allein gestellt, sondern kann sich der Hilfe seiner Freunde Micky, Minnie, Goofy, Trudi und Daisy gewiss sein.

"Young Comics" richtet sich vordergründig an die jüngere Leserschaft. Die Bild- und Textsprache ist dementsprechend aufbereitet und ideal für junge LTB-Fans. Schon bald können Kids mit dieser Lektüre LTB-Experten werden. Selbstverständlich ist LTB "Young Comics" aber auch ein Vergnügen für die "großen" Donald-Fans, denn hier erfährt man jede Menge Geheimnisse aus der Kindheit der beliebtesten Comic-Ente der Welt.

Inhalt:

Mein ärgster bester Freund

Völlig verrechnet

Nachts im Einkaufszentrum

Zu viel versprochen

Ein tolles Talent

Vom Pech verfolgt

Totale Telefonitis

Meister des Müßiggangs

Garantierter Lesespaß auf 182 Seiten, mit frechen, jungen und witzigen Abenteuern von Donald Duck und seiner Gang in der LTB Sonderreihe "Young Comics". Ab dem 28. Januar erscheint der erste Teil "Young Donald" (EUR 7,99) im Handel und im www.egmont-shop.de. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.lustiges-taschenbuch.de

Für Interviewanfragen an Marko Andric (LTB-Chefredakteur), Rezensions- und Verlosungsexemplare wenden Sie sich bitte an den Pressekontakt.