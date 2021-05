Egmont Ehapa Media GmbH

Der Ball rollt! Fußball-Europameisterschaft schon jetzt in Entenhausen

Berlin (ots)

Schon bald ertönt der Anpfiff zur Fußball-Europameisterschaft. Damit die Vorfreude bei den Fans schließlich in einer La Ola-Welle mündet, wird nun die passende Lektüre mit Geschichten aus Entenhausen im Handel erscheinen. In gleich zwei Ausgaben des Walt Disney Lustiges Taschenbuch (LTB) wird auf den Saisonhöhepunkt eingestimmt.

Auch LTB Chefredakteur Marko Andric hat das Ballfieber bereits erfasst: "Nachdem alle Fußball-Fans letzten Sommer in die Verlängerung geschickt wurden, können wir uns nun endlich auf die beiden langerwarteten LTB zur Fußball-Europameisterschaft freuen. Im LTB Extra Nr. 6 "Tooor!" erleben Donald und Co. Geschichten rund um die schönste Nebensache der Welt. Im LTB Nr. 546 "Anpfiff in Europa" kommen dagegen auch Entenhausen-Fans auf ihre Kosten, denen das runde Leder nicht so vertraut ist."

Ab dem 19. Mai bilden im LTB Extra Nr. 6 "Tooor!" (8,99 Euro) elf Geschichten die perfekte Comic-Mannschaft. Gewappnet mit unzähligen Weisheiten von König Fußball beweisen Donald Duck und Dussel, dass sie wahre Experten sind. Sowohl auf dem Platz als auch daneben oder zur Not auch auf der Tribüne.

Ab dem 25. Mai rollt dann auch der Ball im LTB 546 "Anpfiff in Europa" (6,99 Euro). In der Hauptgeschichte avanciert Donald Duck zum großen Torjäger. Der Star-Stürmer mit dem großen Schnabel, treffsicheren Torriecher und den noch größeren Starallüren bekommt aber Konkurrenz: Ein namhafter Neuzugang macht ihm seine Position in der ersten Elf streitig. Donald muss den Kampf um einen Stammplatz annehmen, um das große Finale nicht von der Ersatzbank aus ansehen zu müssen.

Beide Ausgaben des Walt Disney Lustiges Taschenbuch sind ab Mitte Mai auch Online im Egmont Shop (www.egmont-shop.de) erhältlich. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.lustiges-taschenbuch.de

