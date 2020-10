Adyen

Columbia Sportswear Company wählt Adyen als Zahlungspartner in den USA und weltweit

Amsterdam (ots/PRNewswire)

Adyen wird gemeinsame Handelszahlungen für Columbia Sportswear Company und seine Marken, darunter Columbia, Sorel, Mountain Hardwear und prAna abwickeln

Adyen (AMS: ADYEN), die globale Zahlungsplattform erster Wahl von vielen weltweit führenden Unternehmen, gab heute bekannt, dass sie vom der Columbia Sportswear Company (CSC), einer weltweit führenden Marke in der Sparte für Active-Lifestyle-Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Ausrüstung, als hauptsächliche Zahlungsplattform ausgewählt wurde. Adyen hat heute den Betrieb mit den CSC-Marken aufgenommen und setzt die Einführung in den USA, Kanada und Europa mit allen großen CSC-Marken, einschließlich Columbia, Sorel, Mountain Hardwear und prAna, fort.

Durch die Integration mit Adyen erhalten CSC und seine Markenfamilie Zugang zu einer einheitlichen Handelsplattform, die eine gemeinsame Übersicht über Zahlungen und Kundendaten bei Käufen im Geschäft und online ermöglicht.

Angesichts der globalen Pandemie, durch die die Menschen zu Hause bleiben, haben sich die Kunden zunehmend dem Online-Shopping zugewandt. Das Angebot einer nahtlosen Plattform mit einer konsistenten Erfahrung über alle Kanäle hinweg gewann im Jahr 2020 noch mehr an Bedeutung für CSC und seine Marken.

"Beim Aufbau unserer vereinheitlichten Handelsfunktionen war Adyen für uns die erste Wahl, um eine noch bessere Verbrauchererfahrung sowohl online als auch im Geschäft zu erzielen", kommentierte Mike Hirt, Chief Information Officer der Columbia Sportswear Company. "Wir sind froh, dass wir die Voraussicht hatten, mit Adyen zu arbeiten, bevor die COVID-19-Krise zuschlug und die Verbraucher begannen, Online-Shopping und kontaktlose Zahlungen zu bevorzugen."

"Es ist eine Ehre für uns, mit Columbia Sportswear Company und seiner Markenfamilie zusammenzuarbeiten und so ihren Kunden in den USA, Kanada und darüber hinaus ein besseres Kundenerlebnis zu bieten, sagte Kamran Zaki, COO, Adyen. "Der Zahlungsverkehr im Einzelhandel verändert sich schneller denn je, und die Unternehmen müssen in der Lage sein, mit den sich abzeichnenden Trends Schritt zu halten. Viele dieser Trends haben mit der Zahlung zu tun, und gemeinsam hoffen wir, auf allen Kanälen ein positives Einkaufserlebnis zu schaffen."

Weitere Informationen finden Sie auf www.adyen.com.

Informationen zu Adyen

Adyen (AMS: ADYEN) ist die Zahlungsplattform der Wahl vieler weltweit führender Unternehmen und bietet eine moderne End-to-End-Infrastruktur, die direkt mit Visa, Mastercard und anderen, weltweit beliebten Zahlungsmethoden verbunden ist. Adyen macht reibungsloses Zahlen über Online-, Mobil- und In-Store-Kanäle möglich und betreibt Niederlassungen auf der ganzen Welt. Zu den Kunden des Unternehmens zählen Facebook, Uber, Spotify, Casper, Bonobos und L'Oréal. Die Zusammenarbeit mit Columbia Sportswear Company, wie sie in dieser Mitteilung vorgestellt wird, verdeutlicht, wie Adyen im Laufe der Jahre kontinuierliche wächst, sei es mit aktuellen oder neuen Handelspartnern.

Informationen zu Columbia Sportswear Company

Columbia Sportswear Company hat ein Portfolio von Marken für das aktive Leben aufgebaut und ist damit weltweit einer der führenden Anbieter von Active-Lifestyle-Bekleidung, Schuhen, Accessoires und Ausrüstung. Das Unternehmen wurde 1938 in Portland, Oregon gegründet. Heute werden seine Marken in rund 90 Ländern verkauft. Neben der Marke Columbia® besitzt die Columbia Sportswear Company auch die Marken Mountain Hardwear®, SOREL® und prAna®. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte die Webseiten des Unternehmens unter www.columbia.com, www.mountainhardwear.com, www.sorel.com und www.prana.com

