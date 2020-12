shopreme GmbH

Innovatives und kontaktloses Bezahlsystem Scan & Go von shopreme im ersten Douglas Innovation-Flagship-Store in München

Bild-Infos

Download

Graz/MünchenGraz/München (ots)

Douglas, Europas führende Premium-Beauty-Plattform, setzt mit Scan & Go von shopreme im ersten Innovation-Flagship-Store in München auf die neueste Bezahlmöglichkeit. Mit shopreme scannt der Kunde seinen Einkauf mit seinem Smartphone selbst und bezahlt direkt in der App, ohne sich bei der Kasse anstellen zu müssen. Erstmals kommt dabei eine Web App zum Einsatz, die einfach im Webbrowser des Smartphones läuft – die Kund*in muss dafür keine App downloaden und installieren, sondern kann sofort loslegen.

Dabei bietet shopreme den Douglas Kund*innen viele weitere App-Features, um das Einkaufserlebnis einzigartig zu gestalten. Dazu zählen zusätzliche Produktinformationen sowie die volle Integration der Douglas Beauty-Card.

Douglas eröffnete am 26. November in München seinen ersten Innovation-Flagship-Store. Auf vier Etagen und einer Fläche von 1.280 Quadratmetern ist die Filiale eine der größten der Douglas Group in Deutschland. Douglas realisiert dabei ein innovatives Konzept für ein begeisterndes Einkaufsvergnügen mit einer Vielfalt an technischen Tools, individuellen Beauty-Services, erstklassiger Beratung, Inspiration zu den neuesten Trends und Kundenevents.

„Die Zusammenarbeit mit dem Douglas Team war sehr professionell. In nur 3 Monaten haben wir die App integriert und mit neuen Features ausgestattet sowie gemeinsam mit Umdasch The Store Makers eine Hardware als Checkout Gate konzipiert und geliefert.“, freut sich Florian Burgstaller, Managing Director der shopreme GmbH über den erfolgreichen Launch mit Douglas.

Über Shopreme GmbH

Shopreme bietet mit Scan & Go für den stationären Einzelhandel eine erstklassige mobile Self-Checkout App. Für Kunden wird das Einkaufen um Vieles einfacher und komfortabler. Keine Warteschlangen an der Kasse, zusätzliche Produktinformationen, eine große Auswahl an Zahlungsmöglichkeiten, digitale Rechnungslegung und ein komplett kontaktloser und sicherer Einkaufsprozess sind Vorteile von shopreme Scan & Go.

Händler bieten so ihren Kunden ein modernes Einkaufserlebnis. Dabei erhöhen sie auch die Produktivität am POS, und können durch Up- und Crossselling Zusatzumsätze generieren.

Shopreme ist ein Joint Venture der Grazer Digital-Experten Wirecube und der Umdasch Group Venture und konnte seine Scan & Go-Lösung erfolgreich bei der Rewe International-Tochter BILLA Austria, am Flughafen München, der XXXLutz Group-Tochter Möbelix und anderen Händlern implementieren.

www.shopreme.com

Weitere Details und Bildmaterial

Verfügbar zum Download auf der Website hier

Pressekontakt:

Nico Müller, Chief Product Officer shopreme GmbH

Brückenkopfgasse 1, 8020 Graz, Austria

Mail: contact@shopreme.com | Tel: +43 316 268 334

www.shopreme.com