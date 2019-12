Mindtree

Mindtree von SAFA mit Best Presented Annual Report Award ausgezeichnet

Warren, New Jersey, und Bangalore, Indien (ots/PRNewswire)

Anerkennung für Spitzenleistung im Kommunikations- und Informationstechnologiesektor

Mindtree (http://www.mindtree.com/), ein globaler Technologiedienstleister und Digitalisierungs-Experte, hat von der South Asian Federation of Accountants (SAFA) einen begehrten Preis erhalten. Überzeugt hat das Unternehmen durch sein ethisches Wertesystem, seine hohen Maßstäbe bei der Finanzberichterstattung und seine Unternehmensführung. Das Unternehmen erhielt den Preis 'SAFA Best Presented Annual Report Award, Integrated Reporting Awards & SAARC Anniversary Awards for the Corporate Governance Disclosures Competition 2018' im Kommunikations- und Informationstechnologiesektor.

Mit dem SAFA Best Presented Annual Report Award werden Organisationen in Südasien ausgezeichnet, die gemäß den Kriterien des International Accounting Standards Board (IASB) bei der Präsentation und Offenlegung aussagekräftiger, relevanter, verlässlicher und objektiver Geschäftsberichte besonders hohe Standards anlegen. Mindtree erstellt nicht nur Geschäftsberichte gemäß den indischen Rechnungslegungsstandards, sondern veröffentlicht auch Geschäftsberichte in Einklang mit den International Financial Reporting Standards als Best Practice.

Mindtrees Geschäftsbericht für 2017-2018 war der erste integrierte Geschäftsbericht des Unternehmens, der gemäß den Richtlinien des International Integrated Reporting Council (IIRC) erstellt wurde. Damit demonstriert das Unternehmen seine Wertschöpfung mit sowohl finanziellem als auch nichtfinanziellem Kapital. Außerdem bietet es umfangreichen Einblick in seine Erfolge in den Bereichen Unternehmensführung, Belegschaft, Kunden, Projekte, Partnerschaften, Nachhaltigkeitsinitiativen und soziale Verantwortung.

"Mindtree legt bei seinen Geschäftsberichten schon immer die höchsten Standards hinsichtlich Geschäftsethik, Unternehmensführung und Transparenz an", sagte Debashis Chatterjee, CEO & MD, Mindtree. "Dies erklärt das Vertrauen unserer Investoren und Kunden, indem wir Informationen ansprechend und transparent präsentieren."

SAFA ist ein Forum für professionelle Rechnungslegungsgremien. Es widmet sich der Positionierung, Pflege und Entwicklung des Rechnungslegungssektors in der Region des Südasiatischen Verbands für regionale Zusammenarbeit (SAARC), die Afghanistan, Bangladesch, Bhutan, Indien, die Malediven, Nepal, Pakistan und Sri Lanka einschließt. SAFA stellt sicher, dass diese Länder in der Welt des Rechnungswesens weiter an der Spitze stehen, und fördert außerdem die breite wirtschaftliche Entwicklung in der Region.

Informationen zu Mindtree

Mindtree [NSE: MINDTREE] ist ein globales Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen im Technologiesektor, das Unternehmen dabei unterstützt, durch Zusammenführung von Skalierung und Agilität ihre Wettbewerbsposition zu stärken. Mindtree, jetzt eine Konzerngesellschaft von Larsen & Toubro, wurde 1999 unter dem Motto "Born digital" gegründet. Mehr als 350 Geschäftskunden verlassen sich auf die fundierte Fachkenntnis des Unternehmens, um Silos aufzubrechen, die Komplexität der digitalen Welt zu verstehen und neue Initiativen schneller zu vermarkten. Wir sorgen dafür, dass die IT mit dem Geschäftsbetrieb Schritt hält. Mit aufkommenden Technologien und den Effizienzen, die sich durch Continuous-Delivery ergeben, regen wir geschäftliche Innovation an. Mit einer Präsenz in 18 Ländern und über 40 Niederlassungen rund um den Globus werden wir immer wieder als einer der besten Arbeitgeber bewertet. Wir leben Tag für Tag unsere besondere Unternehmenskultur, die von 21.000 teamorientierten, engagierten "Mindtree Minds" mit Unternehmergeist getragen wird.

Alle hier erwähnten Produkt- und Firmennamen sind u. U. Marken ihrer eingetragenen Inhaber.

