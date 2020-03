Lindenhofgruppe

Orthopädie Sonnenhof ergänzt Leistungsangebot mit Chiropraktik

Bern (ots)

Seit Anfang 2020 bietet die Orthopädie Sonnenhof neu eine Sprechstunde für Chiropraktik im eigenen Haus an. Die Orthopädie ist einer der definierten medizinischen Leistungsschwerpunkte der Lindenhofgruppe.

Das Sonnenhofspital zählt, mit jährlich über 6000 Eingriffen, zu einer der grössten und bekanntesten Kliniken der Schweiz - mit internationalem Renomée. Fachlich bestqualifizierte orthopädische Chirurginnen und Chirurgen stehen der Berner Bevölkerung zur Verfügung.

Neu werden, durch die Orthopädie Sonnenhof, chiropraktische Konsultationen und Behandlungen angeboten.

Einzigartiges interdisziplinäres Behandlungsangebot in der Orthopädie Sonnenhof

Der interdisziplinäre Behandlungsansatz, auf klinischer Weiterbildungsstufe, von orthopädischen Ärztinnen, Ärzten und Chiropraktorinnen und -praktoren in einer A-Klinik ist - fachlich und räumlich - ein einzigartiges und innovatives Projekt. Fachchiropraktorinnen und Fachchiropraktoren nehmen als Medizinalpersonen einen wichtigen Platz in der ambulanten Triage und in der Versorgung von Patientinnen und Patienten mit Beschwerden am Bewegungsapparat ein.

Nach der akademischen Ausbildung zum Master in Chiropraktischer Medizin, an der medizinischen Fakultät der Universität Zürich, durchlaufen die Chiropraktorinnen und Chiropraktoren eine zwei- bis dreijährige klinische Fachweiterbildung. Ein Teil dieser Fachweiterbildung kann neu auch in der Orthopädie Sonnenhof absolviert werden.

Mit dem neuen, konservativen Behandlungsangebot gibt die Orthopädie Sonnenhof ihren Patientinnen und Patienten eine zusätzliche Möglichkeit, sich vor und nach operativen Eingriffen fachgerecht beurteilen und behandeln zu lassen. Menschen mit Beschwerden am Bewegungsapparat können sich aber auch direkt für die Chiropraktik-Sprechstunde anmelden.

Die Lindenhofgruppe freut sich über die zielführende Weiterentwicklung des Leistungsangebots durch den Partner Orthopädie Sonnenhof, denn es hat vor allen Dingen ein Ziel: Es stellt den Menschen und seine Bedürfnisse ins Zentrum und dient dem Wohl von Patientinnen und Patienten.

Die Lindenhofgruppe

Die Lindenhofgruppe zählt landesweit zu den führenden Listenspitälern mit privater Trägerschaft. In ihren drei Spitälern Engeried, Lindenhof und Sonnenhof werden jährlich rund 142'000 Patienten, davon gegen 29'000 stationär versorgt. Die Spitalgruppe bietet neben einer umfassenden interdisziplinären Grundversorgung ein Spektrum der spezialisierten und hochspezialisierten Medizin an. Schwerpunkte des Leistungsangebots bilden die Innere Medizin, Onkologie, Frauenmedizin, Orthopädie, Neurochirurgie, Viszeralchirurgie, Urologie, Angiologie/Gefässchirurgie und Notfallmedizin. Die Gruppe beschäftigt rund 2'500 Mitarbeitende. www.lindenhofgruppe.ch

