Epsitec SA

Kurz nach der Einführung der neuen QR-Rechnung in der Schweiz lanciert Epsitec einen Online-Dienst, um die mit der QR-Rechnung verbundenen Zahlungsprozesse zu testen.

Bild-Infos

Download

Yverdon-les-Bains (ots)

Am 30. Juni 2020 hat der Finanzplatz Schweiz die neue QR-Rechnung eingeführt. Sie löst die traditionellen Einzahlungsscheine (ESR) ab und ersetzt die Codierzeile durch einen QR-Code, der Informationen zur Zahlung und Verbuchung der Rechnung enthält.

Die elektronische Zahlungsabwicklung dieses neuen Einzahlungsscheins erfordert den Einsatz geeigneter Tools. Die QR-Rechnung kann am Postschalter bezahlt, an die Bank oder PostFinance geschickt, online bezahlt oder mit einer Mobile-Banking-Anwendung erfasst werden. Doch für ein Unternehmen sind diese Methoden nicht ideal: die End-to-End-Digitalisierung der Zahlungsprozesse erfordert eine Lösung, die sich optimal in die Unternehmenssoftware integriert.

Um den neuen Zahlungsprozess, ob manuell oder automatisiert, effektiv testen zu können, stellt die Epsitec AG eine Online-Plattform zur Verfügung, die sowohl die Erstellung von QR-Rechnungen als auch die Prüfung ihrer Bezahlung ermöglicht. "Um zu überprüfen, ob alles einwandfrei funktioniert, hat der User die Möglichkeit, einen Franken auf ein Testkonto zu bezahlen; unsere Website schickt ihm anschliessend eine E-Mail, sobald die Zahlung eingegangen ist", erklärt Pierre Arnaud, der Geschäftsführer des Unternehmens. Tatsächlich erfordert die korrekte Bezahlung der QR-Rechnung eine aktuelle Software, und die einzige Möglichkeit zu garantieren, dass alles korrekt funktioniert, ist der "Penny-Test". Diese Praxis, die ihren Ursprung in Bankkreisen hat, besteht darin, in einem produktiven Umfeld einen kleinen Betrag zu zahlen; somit wird sichergestellt, dass die Zahlung an den richtigen Empfänger geht.

Die Website www.qr-rechnung.online richtet sich auch an diejenigen, die gelegentlich eine QR-Rechnung erstellen möchten und nicht über eine entsprechende Software verfügen. "Ursprünglich stellten wir uns diese Website als didaktisches Mittel vor, um unseren Kunden die QR-Rechnung zu präsentieren, aber sie geht heute weit darüber hinaus und ermöglicht es, echte Dokumente zu erstellen, die ausgedruckt oder per E-Mail verschickt werden können", so Pierre Arnaud.

Mit der Einführung seiner kostenlosen Website verfolgt das Unternehmen daher ein mehrfaches Ziel: einerseits sollen Benutzer von Unternehmenssoftware sicherstellen, dass ihre Software korrekt mit der QR-Rechnung zusammenarbeitet, und andererseits soll jedermann QR-Rechnungen erstellen können, auch diejenigen, die nicht über ein aktualisiertes Programm verfügen.

Pressekontakt:

Pierre Arnaud, 079 367 45 97, arnaud@epsitec.ch