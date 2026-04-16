Deutsche Gesellschaft für Chirotherapie und Osteopathie e. V.

Prof. Dr. med. Dietmar Daichendt - Verleihung eines Ehrendoktorats der Medizin (Dr. med. h. c.) durch die Medizinische Fakultät der Universität Pleven

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München (ots)

Die Medizinische Fakultät der Universität Pleven (Bulgarien) hat Prof. Dr. med. Dietmar Daichendt in Anerkennung seiner langjährigen und herausragenden Verdienste im Bereich der medizinischen Aufklärung im Bereich der Knochenerkrankungen (Osteologie) und Gesundheitskommunikation den Ehrendoktortitel der Medizin (Dr. med. h. c.) verliehen.

Die feierliche Verleihungszeremonie konnte aufgrund einer schweren Erkrankung des Dekans der Fakultät leider nicht wie geplant vor Ort stattfinden. Ungeachtet dessen wurde die Auszeichnung offiziell ausgesprochen und würdigt ein über ein Jahrzehnt hinweg kontinuierliches Engagement.

Seit dem Jahr 2015 setzt sich Prof. Dr. Dietmar Daichendt intensiv mit den Grenzen und potenziellen Schwächen der Knochendichtemessung mittels DXA-Verfahren (Dual-Röntgen-Absorptiometrie) auseinander. Ziel seiner Arbeit ist es, sowohl Fachkreise als auch die breite Öffentlichkeit für mögliche Fehlinterpretationen und Limitationen dieser etablierten Diagnostik zu sensibilisieren.

Durch zahlreiche Veröffentlichungen, Vorträge sowie eine breit angelegte Öffentlichkeitsarbeit hat Prof. Dr. Daichendt maßgeblich dazu beigetragen, eine differenziertere Betrachtung der Osteoporose-Diagnostik zu fördern. Sein Engagement hat in Fachkreisen eine wichtige Diskussion über die Aussagekraft und Anwendung der DXA-Messung angestoßen und Impulse für eine kritisch-reflektierte Nutzung in der medizinischen Praxis gegeben.

Die Medizinische Fakultät der Universität Pleven würdigt mit der Verleihung des Ehrendoktorats insbesondere den nachhaltigen Beitrag von Prof. Dr. Dietmar Daichendt zur Förderung der evidenzbasierten medizinischen Aufklärung sowie seinen Einsatz für mehr Transparenz und Qualität in der Diagnostik der Osteopenie und Osteoporose.

Die offizielle Zeremonie soll zu einem späteren Zeitpunkt an der Universität Pleven nachgeholt werden.

Über die Universität Pleven

Die Medizinische Universität Pleven gehört zu den renommierten medizinischen Ausbildungs- und Forschungseinrichtungen in Bulgarien und ist international für ihre Beiträge in Lehre, Forschung und klinischer Praxis anerkannt.