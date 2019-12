WW Deutschland

Daniela Büchner: "Ja" zum Leben!

2020 präsentiert sich die neue Danni kraftvoll, fit und mit 12 Kilo weniger

Düsseldorf

Sie ist Mutter, berufstätig und als Ehefrau von TV- und Schlagerstar Jens Büchner in die Fernsehgeschichte eingegangen. Als ihr Mann, der durch ein Doku-TV-Format bundesweit bekannt wurde, im November 2018 unerwartet starb, brach für Danni Büchner und die gesamte Fernsehnation eine Welt zusammen. Danni hatte keine andere Wahl. Mit den gemeinsamen Zwillingen sowie drei weiteren Kindern aus einer früheren Partnerschaft musste die 41-Jährige nach vorn schauen: "Jetzt ist es an der Zeit, wieder auf mich zu achten und neue Projekte mit viel Power anzugehen. Mit WW (Weight Watchers erfindet sich neu) habe ich hierfür einen tollen Partner gefunden. Ich fühle mich kraftvoller, habe positive Energie zurückgewonnen und über 12 Kilo abgenommen."

Danni Büchner ist Mama durch und durch und kämpft wie eine Löwin, wenn es um das Wohl ihrer Familie geht. Mit ihrer offenen, authentischen Art hat sie in den Herzen der Jens-Büchner-Fans schnell einen Platz an seiner Seite eingenommen. Nach seinem Tod im vergangenen Jahr erfuhr sie viel Unterstützung - und fühlte sich doch oftmals allein. Wie sie es dennoch geschafft hat nach vorn zu schauen und die Herausforderungen ihres bewegten Alltags zu meistern, indem sie gesündere Gewohnheiten in ihrem Leben etabliert hat, beschreibt ihre WW- Erfolgsgeschichte. Mit meinWW[TM] hat sie nicht nur 12 Kilo verloren, sondern auch ein ganz neues Lebensgefühl hinzugewonnen.

Gestärkt in die Zukunft

"Wenn du ganz unten angekommen bist, machst du entweder schlapp oder es muss aufwärtsgehen." Als Mutter von fünf Kindern war für Danni Büchner die Entscheidung klar. "Das war ein schwerer Prozess für mich, wieder Fuß zu fassen und den Blick nach vorn zu richten." Jetzt, über ein Jahr nach dem Tod von Jens Büchner, ist sie auf ihrem Weg ein gutes Stück weiter. "Natürlich wird Jens nie vergessen und immer in unseren Herzen sein", weiß Danni.

"Doch irgendwann habe ich erkannt, dass ich zurück zu mir finden muss, um mit der Situation umgehen zu können und für meine fünf Kinder stark zu sein." Das Erlebte hat tiefe Spuren hinterlassen, sie war unausgeglichen und ausgepowert. "Ich fühlte mich einfach nicht wohl so, wie ich war, ich war einfach nicht mehr ich selbst." Um sich für ihre Zukunft als alleinerziehende und berufstätige Mutter fit zu machen, entschied sie sich für WW.

Back to Business

"Als Mutter kannst du dich nicht hängen lassen", so Danni weiter. "Deine Kinder fordern dich und haben tagtäglich viele Bedürfnisse. Da musst du nicht nur voll da sein, sondern auch deinen Lebensunterhalt verdienen, um ein zufriedenes Leben zu führen." Entsprechend wichtig war der Wiedereinstieg in das mit Jens gegründete Café auf Mallorca, die "Faneteria", für sie. "Wieder im Alltag zu sein gab mir ein Stückchen Normalität zurück." Zugleich war es schwierig, Job und Familie gleichermaßen gerecht zu werden und sich selbst dabei im Alltag nicht zu verlieren. "WW hat mir dabei geholfen, kleine Auszeiten für mich und die Familie zu schaffen. Die gesunde Ernährung macht Spaß und tut mir sichtlich gut. Heute habe ich wieder Freude daran, mir mit den Kindern einen gesunden Snack zu gönnen oder auch mal gemeinsam zu kochen." Mit der Zeit hat die gesamte Familie Gefallen an den vielseitigen WW- Rezepten gefunden. "Am liebsten essen wir den Süßkartoffelsalat, den ich auch super mitnehmen kann, und auch die leckere Ofenkartoffel mit Hähnchen kommt immer gut an."

Fit for Family

Mit ihrem Wiedereinstieg in den beruflichen Alltag erkannte Danni schnell: Um die Balance zwischen Job und Familie zu finden, muss sie auf sich Acht geben. "Mit meinWW[TM] habe ich gelernt, wie ich mir kleine, leicht erreichbare Meilensteine setze, die sich ganz einfach in meinen individuellen Alltag integrieren lassen." So hat auch Danni den neu eingeführten Fragebogen von WW ausgefüllt, der ihre persönlichen Bedürfnisse, Essgewohnheiten und Aktivitätslevel berücksichtigt. Blau passt perfekt zu ihren Ess- und Verhaltensweisen. Damit kann sie aus mehr als 200 ZeroPoint[TM] Lebensmitteln ihre liebsten Gerichte zusammenstellen und auch darüber hinaus von Freiheit und Flexibilität in Sachen Ernährung, Bewegung und Wohlgefühl profitieren.

Genuss ist erlaubt

"Erst dachte ich, dass ich das Leben nie wieder genießen kann", erinnert sich Danni. Gleichzeitig wusste sie, dass es für Jens unerträglich gewesen wäre, sie leiden zu sehen. Nach einiger Zeit nahm sie sich daher vor, sich wieder um sich zu kümmern, positive Momente in ihrem Leben zu schaffen und diese bewusst wahrzunehmen. "WW hat mir dabei geholfen, weil es hier nicht nur um eine gesunde Ernährung geht, sondern auch um mentale Stärke", berichtet sie. In diesem Sinne umzudenken hat auch Danni dabei unterstützt, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, um ihre individuellen Ziele zu erreichen. "Als Mutter von fünf Kindern musst du dir hierfür erst mal Zeit zum Nachdenken verschaffen", berichtet Danni. Mit Mallorca als Wohnsitz boten sich beispielsweise lange Strandspaziergänge an, die sie wieder in ihren Alltag integrierte. "Und die kann ich in Begleitung von meinen Vierbeinern jetzt auch endlich wieder genießen!" Facebook- und Instagram-Follower von Danni Büchner sowie Mitglieder der WW Community können sich ab jetzt auch online ein Bild davon machen, wie sie mit WW wieder Genuss in ihr Leben gebracht hat und ihren Alltag samt allen Höhen und Tiefen mitten im Leben meistert.

Dannis Top 5 für einen ausgeglichenen Alltag:

1. Auch mal fünfe gerade sein lassen: Selbst wenn sich Wäsche-Berge türmen und der Geschirrspüler überquillt - ab und an ist eine Auszeit für die Familie oder sich selbst eben wichtiger. 2. Abschalten: Als öffentliche Person habe ich mein Handy ständig dabei und lasse meine Community an vielem, was ich tue, über die sozialen Medien teilhaben. Umso wichtiger ist es mir, auch mal offline zu sein um mich auf meine persönlichen Ziele konzentrieren zu können. 3. Planen, planen, planen: Das heißt nicht, dass ich perfekt sein will, aber ich versuche Dinge, die ich beeinflussen kann, nun besser vorzubereiten. Das fängt beim Einkauf an. Jetzt habe ich zum Beispiel immer Eier im Kühlschrank, weil ich daraus ganz easy ein Omelette mit Gemüse zubereiten kann. Das spart mir Zeit und Nerven. 4. Verbündete suchen: Ob die WW Community, die lieben Leute in den Workshops oder der eigene Freundes- und Bekanntenkreis - niemand muss alles allein machen. Mein Tipp: einen wirklichen Verbündeten suchen, der richtig guttut - wie bei mir mein lieber WW Coach Ingrid. 5. Auf die innere Stimme hören: Je mehr Leute du an dich heranlässt, desto mehr Ratschläge, Tipps und Meinungen bekommst du. Für mich war es wichtig, auf mein Herz zu hören und meiner inneren Stimme zu folgen. Achtet einfach mal darauf, ob und wann ihr wirklich selbstbestimmt seid - daran zu arbeiten kann gut tun.

