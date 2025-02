Ludwig-Maximilians-Universität München

Matthias Tschöp zum neuen Präsidenten der LMU gewählt

München (ots)

In seiner heutigen Sitzung hat der Hochschulrat Matthias Tschöp zum neuen Präsidenten der Ludwig-Maximilians-Universität München gewählt. Matthias Tschöp ist derzeit CEO und wissenschaftlicher Geschäftsführer des Helmholtz Zentrums München und Inhaber des Lehrstuhls für Stoffwechselerkrankungen an der TU München.

Matthias Tschöp folgt im Oktober 2025 auf Bernd Huber, der seit 2002 an der Spitze der LMU steht. In seiner 23-jährigen Amtszeit hat sich die LMU zu einer der national und international führenden Universitäten entwickelt.

"Mit der Wahl von Matthias Tschöp ist es dem Hochschulrat gelungen, eine erfahrene und wissenschaftlich international renommierte Person zu gewinnen, die eine zukunftsweisende und erfolgreiche Führung der LMU in den nächsten Jahren verspricht. Wir freuen uns sehr auf die zukünftige Zusammenarbeit", so Jean-Pierre Bourguignon, Vorsitzender des Hochschulrats und Armin Nassehi, Vorsitzender des Senats und stellvertretender Vorsitzender des Hochschulrats.

Der Hochschulrat besteht aus 10 externen Mitgliedern sowie 10 Mitgliedern des akademischen Senats. Die sechsjährige Amtszeit von Matthias Tschöp beginnt am 1. Oktober 2025.

"Ich gratuliere Matthias Tschöp herzlich zur Wahl als neuer LMU-Präsident und wünsche ihm viel Glück und Erfolg. In meiner verbleibenden Amtszeit werde ich ihn in alle Entscheidungen und Vorgänge einbinden, um einen guten Übergang sicherzustellen", so Bernd Huber, Präsident der LMU München.

Bayerns Wissenschaftsminister Markus Blume: "Matthias Tschöp ist die Idealbesetzung für das Amt des LMU-Präsidenten - er vereint visionäre Führung mit starker Forschung. Als international führender Wissenschaftler seiner Disziplin und ebenso erfahrener wie erfolgreicher Wissenschaftsmanager bringt er alles mit, um die Exzellenzuniversität nach der Ära Huber weiter erfolgreich in die Zukunft zu führen. Er hat eine klare Vision - und gleichzeitig Sinn für die Tradition der LMU. Ich bin überzeugt: Er ist der richtige Mann zur richtigen Zeit. Herzlichen Glückwunsch zur Wahl!"

Der designierte Präsident der LMU, Prof. Matthias Tschöp, sagt: "Über die Entscheidung des Hochschulrats freue ich mich außerordentlich. Ich werde mich als Präsident der LMU gemeinsam mit allen Kolleginnen und Kollegen und mit meiner ganzen Kraft für eine erfolgreiche Zukunft dieser einzigartigen Spitzenuniversität und aller dort Studierenden einsetzen."