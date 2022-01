Ludwig-Maximilians-Universität München

LMU Campustage: Studieninteressierte lernen die LMU virtuell kennen

München (ots)

Am Freitag, 4. Februar ab 13 Uhr, und am Samstag, 5. Februar ab 9 Uhr bietet die LMU vielfältige virtuelle Veranstaltungen mit Dozenten und Studierenden zur Orientierung

Zahlreiche Studienfächer bieten tiefgründige Einblicke in den Studienalltag

Experten beantworten Fragen rund um wichtige Themen wie Finanzierung des Studiums, Studieren mit Kind oder Auslandssemester

Ägyptologie, Bioinformatik oder Japanologie? Viele Studieninteressierte stehen vor der Qual der Wahl und kennen sich mit der facettenreichen Uniwelt nicht aus. Dies erschwert eine Entscheidung über die Studienwahl. Um künftigen Studierenden diese Entscheidung zu erleichtern, bietet die LMU am 4. und 5. Februar die virtuellen Campustage an. Verschiedene Studienfächer stellen sich hier vor und bieten einen guten Einblick in den Studienalltag - diesmal auch im Masterbereich.

"Die Fächer stellen zwar das gesamte Studienangebot der LMU vor: Erstmals präsentieren sich auch die Masterstudiengänge. Wir wollen allen Studieninteressierten damit die Möglichkeit bieten, sich wirklich umfassend zu informieren. Darüber hinaus ergibt sich aus dieser Erweiterung die Chance, für sich selbst eine weitergehende akademische Perspektive zu entwickeln: Welche Masterstudiengänge könnten nach einem Bachelor für mich eventuell interessant werden? Oder umgekehrt: Ich weiß schon ganz genau, in welchen Masterstudiengang ich später möchte, welche Bachelorstudiengänge qualifizieren mich dafür? Der Campustag bietet auf diese Weise eine viel weiter reichende Studienorientierung", erklärt Christian Braun von der Zentralen Studienberatung (ZSB) der LMU.

Bei spannenden Vorträgen, interessanten Frage- und Antwortrunden oder Live-Sprechstunden können sich Interessierte über das vielfältige Angebot der LMU informieren. Mit dabei sind unter anderem die Zentrale Studienberatung, das Referat Internationale Angelegenheiten und die Universitätsbibliothek mit Live-Vorträgen sowie Beratungs- und Informationsangeboten.

Für die Teilnahme an den beiden Tagen ist keine (Vor-)Anmeldung nötig. Für die einzelnen Veranstaltungen müssen Sie sich lediglich unter den angegebenen Links zur Teilnahme registrieren.

Interessenten können sich für die virtuellen Campustage der LMU hier anmelden:

https://www.lmu.de/de/studium/beratung-und-orientierung/lmu-erleben/campustage.html