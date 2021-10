VALID

Greenwave Systems wählt die eSIM- und eReach-Abonnementverwaltungslösung von Valid, um nahtlose Konnektivität für kompatible Geräte bereitzustellen

Madrid (ots/PRNewswire)

Greenwave Systems, ein führender Anbieter von durchgängigen, softwaredefinierten mobilen Netzwerklösungen, hat sich für Valid, einen der führenden Anbieter in der eSIM-Branche, entschieden, um seine eSIM- und Abonnementverwaltungsdienste für seine Konnektivitätslösung WAVELY bereitzustellen. Damit können Firmen- und Unternehmenskunden ihre Mitarbeiter-Smartphones einfach verwalten.

Die Konformität mit den neuesten GSMA-Spezifikationen eReach Abonnement Management Dienstleistungen von Valid bietet den Unternehmenskunden von Greenwave Systems eine kompatible und effiziente Lösung für das digitale Onboarding von eSIM-fähigen Geräten. Die eReach-Plattform von Valid verwaltet effizient die Erstellung, Speicherung, Personalisierung und den Download von Profilen auf kompatible Smartphones und Begleitgeräte.

Nach Angaben von Counterpoint Research werden in den nächsten fünf Jahren mehr als 6 Milliarden eSIM-Geräte produziert. Vor diesem Hintergrund wollte Greenwave Systems sich darauf vorbereiten, große Mengen an Abonnement-Download-Transaktionen zu unterstützen und gleichzeitig seinen Kunden ein konsistentes digitales Erlebnis auf ihren verschiedenen Geräten zu bieten.

Greenwave Systems konzentriert sich auf die Bereitstellung umfassender Konnektivitätslösungen für Mobile Virtual Network Operators und andere Global Player auf dem Markt. So nutzt Greenwave Systems die Lösung von Valid, um die bereits bestehenden IMSI-Switching-Fähigkeiten, die im TravelSIM-Angebot verwendet werden, um Profilwechsel zu ergänzen. Unsere Zusammenarbeit mit Valid begann vor einigen Jahren, als wir erfolgreich OTA- und Multi-IMSI-Lösungen für Roaming-Dienste in unsere SIM-Karten implementierten. Als wir uns entschieden, in das eSIM-Geschäft einzusteigen, lag es nahe, erneut mit Valid zusammenzuarbeiten, so Sune Spiegelhauer, Managing Director und Global Head of Business Development bei Greenwave Systems. Valid war in der Lage, unsere Anforderungen zu erfüllen und den Service in Rekordzeit an unsere Bedürfnisse anzupassen.

Mit Tausenden von Menschen, die bereit sind, Konnektivitätspläne direkt von ihren Geräten aus zu beziehen, ist Greenwave Systems nun in der Lage, dank der eSIM-Abonnementverwaltungsdienste eine vollständig digitale und reibungslose Benutzererfahrung anzubieten, sagte Pierre Lassus, Global Director of Software and Services bei Valid. Diese Partnerschaft ist Teil der eSIM-Strategie von Valid, die darauf abzielt, die Geschäftsentwicklung von Konnektivitätsanbietern und OEMs während ihres eSIM-Einführungsprozesses zu unterstützen und gleichzeitig vollständig interoperable und zukunftssichere Dienste anzubieten.

Über Greenwave Systems

Greenwave Systems ist ein weltweit tätiger Konnektivitätsanbieter mit Hauptniederlassungen in Kopenhagen, Dänemark, und Irvine, Kalifornien, USA. Greenwave Systems kann auf eine lange Erfahrung im Bereich IoT zurückblicken und hat bereits Millionen von IoT-Gateways und -Geräten implementiert. Die WAVELY-Lösung von Greenwave Systems ist eine softwaredefinierte NaaS-Konnektivitätsplattform, mit der Kunden zu virtuellen Netzwerkbetreibern werden können. Weitere Informationen finden Sie unter greenwavesystems.com und wavely.io.

Informationen zu Valid

Valid (B³: VLID3 - ON) bietet maßgeschneiderte Lösungen, die neue Technologien integrieren, um sichere, vertrauenswürdige Erfahrungen zu ermöglichen. Von Daten, Zahlungen, Identität und Mobile bis hin zu IoT, Track and Trace, digitaler Zertifizierung und Agritech bietet Valid ein breites Portfolio an Dienstleistungen und Lösungen, die die digitale Transformation des Geschäfts unserer Kunden beschleunigen. Mit über 60 Jahren Erfahrung und mehr als 6.000 Mitarbeitern in 16 Ländern ist Valid der größte Herausgeber von Ausweisdokumenten in Brasilien, gehört zu den Top-5-Herstellern von SIM-Karten und ist der weltweit größte Hersteller von Bankkarten. Weitere Informationen finden Sie auf www.valid.com.