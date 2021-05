Ludwig-Maximilians-Universität München

LMU Campustage

Studieninteressierte lernen die LMU virtuell kennen

- Vom 25. - 28. Mai 2021 bietet die LMU vielfältige virtuelle Veranstaltungen mit Dozenten und Studierenden zur Orientierung - Zahlreiche Studienfächer bieten tiefgründige Einblicke in den Studienalltag - LMU-Experten beantworten Fragen rund um wichtige Themen wie Finanzierung des Studiums, Studieren mit Kind oder Auslandssemester

Ägyptologie, Bioinformatik oder Japanologie? Viele Studieninteressierte stehen vor der Qual der Wahl und kennen sich mit der facettenreichen Uniwelt überhaupt nicht aus. Dies erschwert eine Entscheidung über die Immatrikulation. Um künftigen Studenten diese Entscheidung zu erleichtern, bietet die LMU vom 25.-28. Mai 2021 die virtuellen Campustage. Verschiedene Studienfächer stellen sich hier vor und bieten einen guten Einblick in den Studienalltag.

"Gerade weil der Studieneinstieg herausfordernd sein kann, möchten wir die großen und kleinen Fragen beantworten und Studieninteressierten die Möglichkeit bieten, die Universität und ihre Fächer näher kennenzulernen", erklärt Christiane Mateus, Leiterin der Zentralen Studienberatung (ZSB) der LMU. Den Auftakt der Campustage bildet deshalb eine Einführungsveranstaltung der ZSB; in diesem Rahmen finden verschiedene Vorträge und offene Fragerunden zu konkreten Themen wie Bewerbung und Einschreibung, Studieren mit Kind, Auslandssemester oder Unterstützung für Studierende mit körperlichen Beeinträchtigungen statt.

Das allgemeine Informationsangebot zum Einstieg an die LMU wird aufgerundet durch ein umfangreiches Programm mit tiefen Einblicken in die einzelnen Fächer. Hier berichten sowohl Lehrende als auch Studierende über ihren Alltag und beantworten Fragen der Teilnehmer. Für Christiane Mateus ein ganz wichtiger Schritt, um mit den breitgefächerten Angeboten der LMU vertraut zu werden: "Vor allem in Zeiten der Pandemie - aber nicht nur - erleben wir, dass es sehr schwierig für Erstsemester sein kann, ein Zugehörigkeitsgefühl zur Universität zu erlangen. Dabei helfen die Campustage: Sie vermitteln ein erstes Gefühl von Zusammenhalt und geben unserer Exzellenzuniversität und ihren vielen Fächern ein Gesicht."

Interessenten können sich für die virtuellen Campustage der LMU hier anmelden: https://www.lmu.de/de/studium/beratung-und-orientierung/lmu-erleben/campustage.html

Weitere Informationen über den Studieneinstieg an der LMU finden Sie im Interview mit Christiane Mateus, Leiterin der Zentralen Studienberatung der LMU, auf unserer Webseite: https://ots.de/gHZPpn