Texas Cardiac Arrhythmia Institute (TCAI) at St. David's Medical Center

Das Texas Cardiac Arrhythmia Institute am St. David's Medical Center setzt als erstes in den USA ein von der FDA zugelassenes Pulsfeld-Ablationssystem ein

Austin, Texas (ots/PRNewswire)

Elektrophysiologen des Texas Cardiac Arrhythmia Institute (TCAI) am St. David's Medical Center haben als erste in den USA ein neuartiges Pulsfeld-Ablationssystem (PFA) zur Behandlung von Patienten mit paroxysmalem und persistierendem Vorhofflimmern, einer Herzrhythmusstörung, von der weltweit Millionen von Menschen betroffen sind, eingesetzt, nachdem sie von der US Food and Drug Administration die Zulassung erhalten hatten.

Der erste Eingriff wurde von Andrea Natale, M.D., F.H.R.S., F.A.C.C., F.E.S.C., Herz-Elektrophysiologe und leitender medizinischer Direktor des TCAI, und Amin Al-Ahmad, M.D., klinischer Herz-Elektrophysiologe, durchgeführt. Dr. Natale und Dr. Al-Ahmad waren zwei der 67 weltweit tätigen Ärzte, die an der Studie teilnahmen, die zur FDA-Zulassung führte.

Das neuartige PFA-System gibt kurzzeitige, hochenergetische elektrische Impulse an das Herzgewebe ab, um Zellen zu zerstören, die Herzrhythmusstörungen verursachen, ohne dabei übermäßige Hitze oder Kälte zu verwenden. Bisherige von der FDA zugelassene Ablationssysteme zerstören Zellen durch Hitze oder Kälte, was das umliegende Gewebe schädigen kann.

„Dieser historische Meilenstein stellt den größten Fortschritt auf dem Gebiet der Elektrophysiologie seit Jahrzehnten dar, da er es ermöglicht, Patienten sicherer und effektiver zu behandeln und ihnen letztlich ihre Lebensqualität zurückzugeben", sagte Dr. Natale. „Unser Team fühlt sich geehrt, dass es dazu beigetragen hat, diese neue Ära der globalen Innovation für Herzrhythmusstörungen einzuleiten."

Das TCAI führte auch den ersten Fall eines zweiten kommerziell zugelassenen PFA-Systems durch, bei dem ein Ablationskatheter verwendet wird, der seine Form verändert, um sich an die Anatomie des jeweiligen Patienten anzupassen. Dieses Verfahren wurde von Joseph Gallinghouse, M.D., F.H.R.S., klinischer Herz-Elektrophysiologe, durchgeführt.

Das TCAI ist ein hochmodernes elektrophysiologisches Zentrum, das sechs mit modernster Technologie ausgestattete Labore umfasst, in denen eine Gruppe renommierter Herz-Elektrophysiologen eine große Anzahl der komplexesten elektrophysiologischen Verfahren durchführt.

MGrilli@ECPRTexas.com