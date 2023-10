Tejas Networks Limited

FibreConnect geht Partnerschaft mit Tejas Networks ein, um erfolgreich ein optisches End-to-End-Netz in Italien aufzubauen

Tejas Networks (BSE: 540595) (NSE: TEJASNET) gab heute bekannt, dass FibreConnect, ein innovativer Entwickler von Telekommunikationsinfrastrukturen für den Großhandel in Italien, seine Breitbanddienste in dem Land unter Verwendung seiner hochmodernen Telekommunikations- und Netzwerkprodukte erfolgreich eingeführt hat. Das Unternehmen fügte hinzu, dass es der einzige Anbieter von optischen Netzwerk- und Breitbandzugangsprodukten für den landesweiten FTTP-Rollout (Fiber-to-the-Premise) von FibreConnect ist, die von DWDM/PTN/OTN für den Core bis zu xPON und Ethernet for Access reichen. Auf der Grundlage eines einzigartigen Geschäftsmodells, das auf Partnerschaften mit regionalen und Einzelhandels-ISPs (Internet Service Providern) basiert, zielt FibreConnect auf Industriegebiete in Italien ab, in denen derzeit keine Breitbandinfrastruktur vorhanden ist, um den Plan „Transition 4.0" der italienischen Regierung zur Förderung der digitalen Transformation des verarbeitenden Sektors zu unterstützen.

Renzo Ravaglia, Vorstandsvorsitzender und CEO von FibreConnect, sagte: „FibreConnect ist begeistert, mit Tejas Networks bei diesem transformativen Netzausbau zusammenzuarbeiten, der darauf abzielt, die digitale Kluft für kleine und mittlere Unternehmen in Italien zu überbrücken und die Vorteile von Hochgeschwindigkeitsanschlüssen über seine ISP-Partner auf unversorgte Unternehmen und Branchen im ganzen Land auszuweiten. Die innovativen Lösungen von Tejas Networks, wie z. B. das für Unternehmen geeignete Type-C-Protection-Switching auf ONTs, 2.5G GPON ONTs, die konvergente „Swiss-Knife"-Architektur für den Multiservice-Zugang und das neuartige Zusammenspiel von PTN- und OTN-Technologien im Backbone, ermöglichen es uns, unseren Kunden auf kosteneffiziente Weise ein Höchstmaß an Service zu bieten. Trotz des schwierigen makroökonomischen Gegenwinds hat Tejas Networks unsere Erwartungen in Bezug auf pünktliche Lieferungen, hohe Qualität und prompte Kundenunterstützung voll erfüllt, um dieses Netz innerhalb der zugesagten Fristen erfolgreich in Betrieb zu nehmen."

Herr Anand Athreya, Chief Executive Officer und Managing Director von Tejas Networks, sagte: „Wir freuen uns, dass FibreConnect sich entschieden hat, das komplette Netz in Italien mit unseren Glasfaser- und Breitbandzugangsprodukten der Netzbetreiberklasse aufzubauen. Dieser Sieg ist nicht nur ein Zeichen dafür, dass wir uns zu einem führenden End-to-End-Anbieter von erstklassigen Telekommunikationsprodukten entwickelt haben, sondern auch ein Beweis für das wachsende Vertrauen globaler Telekommunikationsunternehmen in unsere Fähigkeit, komplexe, groß angelegte Netze vom Zugang bis zum Kernnetz zu entwerfen und auszuführen."

Herr Indranil Sen, Chief Revenue Officer (UK und EU) von Tejas Networks, sagte: „Durch den Aufbau eines Single-Vendor-Netzes auf der Basis von Tejas-Produkten ist FibreConnect in der Lage, die wahren Stärken und Vorteile unseres innovativen Portfolios zu nutzen, um fortschrittliche Anwendungen zu entwickeln und differenzierte Dienste für die Kunden zu schaffen. Das einzigartige Geschäftsmodell von FibreConnect in Verbindung mit unserem Fachwissen beim Aufbau programmierbarer Netze der nächsten Generation könnte sich als potenzieller Wendepunkt für die italienische Telekommunikationsbranche erweisen und auch in anderen Teilen Europas nachgeahmt werden."

Informationen zu Tejas Networks Limited

Tejas Networks Ltd. entwickelt und produziert hochleistungsfähige drahtgebundene und drahtlose Netzwerkprodukte für Telekommunikationsdienstleister, Internetdienstleister, Versorgungsunternehmen sowie Verteidigungs- und Regierungseinrichtungen in über 75 Ländern. Tejas Networks Ltd. ist ein Teil der Tata Group, wobei Panatone Finvest Ltd. (eine Tochtergesellschaft von Tata Sons Pvt. Ltd.) der Mehrheitsaktionär ist.

Informationen zu FibreConnect

FibreConnect S.p.A. entstand 2022 aus der Intuition von Fachleuten, die seit vielen Jahren im TLC-Sektor tätig sind, um Konnektivitätsdienste über ein leistungsstarkes und zuverlässiges Glasfasernetz nach einem „Wholesale-Only"-Modell anzubieten. Das Ziel von FibreConnect ist es, die Innovationsfähigkeit und die nachhaltige Entwicklung von KMU im AIA, die das italienische Unternehmensgefüge ausmachen, zu fördern und ihnen den Zugang zu Ultrabreitband-Konnektivitätsdiensten zu ermöglichen. Für weitere Informationen besuchen Sie https://www.fibreconnect.it/.