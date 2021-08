Infomaniak

Neue Top Level Domain .zuerich: Infomaniak im Dienste von Zürcher Unternehmen

Winterthur (ots)

Als offizieller, von ICANN und dem Kanton Zürich akkreditierter Registrar zählt Infomaniak zu den ersten Anbietern der Domainendung .zuerich für Zürcher Unternehmen und Organisationen des öffentlichen Rechts. Die neue Domainendung bietet Letzteren die Möglichkeit, ihre lokale Verwurzelung und ihr internationales Renommee aufzuwerten. Jede .zuerich-Domain verschafft einen kostenlosen einjährigen Zugang zum Produktivitätsökosystem von Infomaniak.

Aufwertung der lokalen Verwurzelung und des internationalen Renommees Zürcher Organisationen

Die vom Kanton Zürich initiierte Domainendung "dotzuerich" unterstreicht die Dynamik einer gesamten Region. Zürich ist nicht nur in der Schweiz, sondern auch international ein Symbol für Innovation, Tradition, Lebensqualität und wirtschaftlichen Erfolg. Ein auf .zuerich endender Domainname stärkt die lokale Identität, sorgt für internationale Tragweite und die Abhebung von Mitbewerbern, verbessert die lokale Referenzierung und schafft sofort Vertrauen.

Diese Neuheit wird der Wirtschaft des Kantons zugutekommen. Ausschliessliche Zielgruppe sind Zürcher Unternehmen, die im Handelsregister des Kantons eingetragen sind, sowie Organisationen des öffentlichen Rechts mit Sitz im Kanton Zürich.

Eine vom Kanton Zürich koordinierte und von Infomaniak unterstützte Einführung

"Als ein in Genf und Winterthur niedergelassenes Unternehmen freuen wir uns, zu den ersten Anbietern der Domainendung .zuerich für Zürcher Organisationen zählen zu dürfen", erklärt der CEO von Infomaniak, Marc Oehler. Und er fügt hinzu: "Kunden von Infomaniak mit einer .zuerich-Domain erhalten zwölf Monate lang kostenlosen Zugang zu unserem Ökosystem für Online-Produktivität" (kMeet, Mail, Contacts, Calendar, SwissTransfer und demnächst auch kDrive). Neben der zeitlich unbegrenzten E-Mail-Adresse jeder Domain sind fünf geschäftliche E-Mail-Konten inbegriffen.

Wie bei allen neuen Domainendungen hat der Kanton eine Einführung in mehreren Phasen vorgesehen, um einen allgemeinen Zugang zu .zuerich-Domains sicherzustellen und Marken zu schützen.

Ab 30. August können geschützte Marken mit Eintragung im "Trademark Clearinghouse"-Verzeichnis eine .zuerich-Domain registrieren. Ab 30. September können auch öffentliche Behörden mit Verwaltungsstelle im Kanton Zürich eine .zuerich-Domain registrieren. Ab 22. November schliesslich können alle Rechtsträger, die die Zuteilungsvoraussetzungen erfüllen (z.B. mit Handelsregisterauszug), eine .zuerich-Domain registrieren. An den ersten zehn Tagen gehen Registrierungen mit degressiven Gebühren einher ("Dutch Auction"-Phase). Die Preise erreichen am 22. November bei CHF 15'000.- ihren Höchststand und sinken im Anschluss gemäss dem Windhundverfahren jeden Tag bis auf den normalen Preis. Ab 2. September können Unternehmen und Organisationen des öffentlichen Rechts, die im Kanton Zürich niedergelassen und im dortigen Handelsregister eingetragen sind, .zuerich-Domains bei Infomaniak zum regulären Preis von CHF 65.- inkl. MwSt. registrieren.

Infomaniak nimmt bereits Anträge auf Registrierung von .zuerich-Domainnamen an. Die Anträge werden schnellstmöglich unter Berücksichtigung der vom Kanton Zürich für die Einführung festgelegten Bedingungen eingereicht.

Domainnamen sichern und umfassend ausschöpfen

Als erstklassiger Schweizer Registrar ist Infomaniak direkt bei den wichtigsten Registry-Dienstleistern (Switch, Verisign, Afnic, CentralNIC usw.) akkreditiert und bietet für mehr als 500 Domainendungen für Unternehmen die besten Preise und Garantien. Unabhängig davon, ob es um den Schutz von Domains gegen Verlust oder Diebstahl, den beschleunigten internationalen Zugang zu DNS, den Fernzugriff auf vernetzte Geräte (Internet of Things) oder die Verbindung einer Domain mit externen Diensten geht, wird alles über eine intuitive Schnittstelle gesteuert. Rückfragen beantwortet ein in Winterthur basierter Experte per Telefon, Chat oder E-Mail in der jeweiligen Sprache des Kunden.

.zuerich-Domain registrieren: https://www.infomaniak.com/de/domains/dotzuerich

Offizielle Registry-Website der .zuerich-Domain: https://nic.zuerich/

Offizielle Website des Kantons Zürich: https://www.zh.ch/de/wirtschaft-arbeit/domain-zuerich.html

Über Infomaniak

Infomaniak zählt zu den bedeutendsten Cloud-Anbietern Europas und ist führender Entwickler von Webhosting-Technologien in der Schweiz. Das Unternehmen beschäftigt in der Schweiz an den Standorten Genf und Winterthur mehr als 180 Mitarbeitende. Infomaniak ist ein von ICANN akkreditierter Registrar und stellt Lösungen bereit, die von mehr als 1 Million Benutzer verwendet werden. Das Unternehmen betreibt unter anderem die Website des belgischen Rundfunksenders RTBF und den Streaming-Dienst von mehr als 170 Radio- und TV-Sendern in Europa. Dank seiner Expertise und seiner technologischen Unabhängigkeit will Infomaniak eine unabhängige europäische Alternative zu den Web-Giganten verkörpern.

Das Unternehmen gehört seinen Gründern und Mitarbeitenden und zeichnet sich durch sein ausgeprägtes Umweltengagement aus. Infomaniak verwendet ausschliesslich Strom aus erneuerbaren Quellen, gleicht seine CO2-Emissionen zu 200% aus und verlängert die Lebensdauer seiner Server auf bis zu 15 Jahre. Die beiden künftigen Rechenzentren von Infomaniak (Genf 2023) werden ihre Energie zweimal verwenden - einmal für die Server und einmal für die Beheizung von Wohnhäusern.

