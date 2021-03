Hisense Group

Hisense gibt strategischen Slogan für die EURO 2020 bekannt und bringt das erste U7-Produkt der Welt auf den Markt

Shanghai und Qingdao, China (ots/PRNewswire)

Mit ihrer planmäßigen Austragung im Juni dieses Jahres wird die EURO 2020 das erste sportliche Großereignis nach der Coronavirus-Pandemie sein, und daher mit Sicherheit einen entsprechenden Treffer bei den Einschaltquoten erzielen. Am 24. März gab Tang Qian, stellvertretender Generaldirektor der Markenmanagementabteilung der Hisense Group, auf der Hisense-Kundenkonferenz und der EURO 2020 Strategic Release Conference in Shanghai, China, dem chinesischen Publikum offiziell den strategischen Marketingslogan für die EURO 2020 bekannt: "Hi Champion".

Hi, das ist die Abkürzung von Hisense - aber auch ein Gruß an Verbraucher und Partner. Hisense sieht sich als "Champion" auf Grund seiner hervorragenden Produkte und seiner Marktposition in wichtigen Kategorien und Branchen. Wer Champion in Sachen Qualität und Technik sein will, benötigt Persistenz und Entschlossenheit, wie sie Hisense immer wieder bewiesen hat.

Am selben Tag hatte auch die neue Matrix des maßgeschneiderten TV U7 von Hisense, der zum 60-jährige Jubiläum der EURO herauskommt, Weltprämiere. Fisher Yu, der Präsident von Hisense Visual Technology, sagte voraus, dass die Fernseher der Hisense U7-Serie die weltweit meistverkauften Artikel in der Geschichte des Fernsehens sein würden, eine neue Generation von Klassikern und Legenden.

Der Hisense U7G-PRO ist der weltweit erste ULED-XDR-Fernseher mit dem fünffachen -Dynamik-Umfang eines gewöhnlichen Fernsehers und einer Spitzenhelligkeit von bis zu 1633 Nits, der höchsten Stufe von 4K-Fernsehern weltweit. Außerdem wird der neue Hisense U7-Fernseher mit einer neuen Generation von Bildverarbeitungs-Chip ausgestattet sein - dem Digital Video Processing Chip U+ Super Picture Quality Chip, der von der Darstellung bis zur Verarbeitung der Ziel-Metadaten eine 100% bessere Leistung als die dritte Generation bietet.

Als Flaggschiff-Fernseher der Turnierklasse unterstützen die Fernseher der Hisense U7G Pro-Serie Technologien wie AI Green Field, Bitte-Nicht-Stören-Modus, AI Viewing, Mehrfachfester- und Bild-im-Bild-Modus, damit die Fans das Spiel immersiv verfolgen können.

Der U7, das Siegergerät der EURO 2020, stellt für die chinesische Hausgeräteindustrie ein bedeutendes Upgrade in Bezug auf die Stärke der Hardware, der Bildqualitätschips und der Lichtsteuerungsmöglichkeiten dar. Der neue Fernseher der Hisense U7G-Serie kann offiziell vorbestellt werden.

In den Jahren 2016 und 2018 sponserte Hisense Top-Sportveranstaltungen und ist jetzt zur EURO 2020 wieder Sponsor - ein Novum unter den chinesischen Unternehmen. Im Jahr 2020 betrug der Auslandsumsatz von Hisense 54,8 Milliarden RMB und stieg um 18,6% im Jahresvergleich.

Für das Jahr 2021 ist die Strategie von Hisense ein "integriertes Wachstum der Marke und des Umsatzes". Das Unternehmen will sich zu Marketingzwecken mit internationalen Top-Events assoziieren und sich auf den Verkauf seiner Kernprodukte konzentrieren. Dabei nimmt es sich Unternehmen wie Coca-Cola, Samsung, Sony und andere internationale Top-Marken zum Beispiel, die durch das Sponsoring von Top-Events schnell von nationalen zu internationalen Unternehmen gewachsen sind.