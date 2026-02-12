PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ARTE G.E.I.E.

ARTE mit 22 Filmen bei der 76. Berlinale vertreten

ARTE freut sich, in diesem Jahr mit 22 Nominierungen bei der 76. Berlinale vertreten zu sein. Im Wettbewerb konkurrieren vier ARTE Filme aus der ganzen Welt um den Goldenen Bären. Weitere Informationen unter https://www.presseportal.de/nr/9021

Straßburg (ots)

ARTE freut sich, in diesem Jahr mit 22 Nominierungen bei der 76. Berlinale vertreten zu sein. Im Wettbewerb konkurrieren vier ARTE Filme aus der ganzen Welt um den Goldenen Bären. Diese Anzahl an Werken zeugt von dem Engagement und der ambitionierten Spielfilmpolitik von ARTE für den Autorenfilm.

Außerdem ist ARTE stolz, auch in diesem Jahr Partner der Berlinale Talents zu sein, dem internationalen Talentförderprogramm der Berlinale. Als wichtiger Akteur in der europäischen Filmlandschaft ist ARTE erneut Host einer Talents Circle Session. Diese Sessions bringen aufstrebende Filmemacher:innen mit Expert:innen und kreativen Köpfen der Branche zusammen - für Austausch, Inspiration und neue Perspektiven.

Die Nominierungen im Einzelnen:

Wettbewerb

Etwas ganz Besonderes

Eva Trobisch

Deutschland 2026

ZDF/ARTE, Trimafilm, Komplizen Film, if... Productions

Gelbe Briefe

lker Çatak

ZDF/ARTE

Deutschland/Frankreich/Türkei 2026

if... Productions, Haut et Court, Limanfilm

Rose

Markus Schleinzer

Österreich/Deutschland 2026

ZDF/ARTE, Schubert Film, Row Pictures, Walker+Worm Film

Dao

Alain Gomis

Frankreich/Senegal/Guinea-Bissau 2026

Les films du Worso, SRAB Films, Yennenga Productions, Nafi Films, Telecine Bissau Produçoes, mit Unterstützung von ArteKino Production

Berlinale Special Gala

Die Blutgräfin

Ulrike Ottinger

Österreich, Luxemburg, Deutschland 2026

ZDF/ARTE, Amour Fou (Wien), Heimatfilm, Amour Fou (Luxemburg), Ulrike Ottinger Filmproduktion

Perspektives

Chronicles From the Siege (Kriegsspiele)

Dokumentarfilm von Abdallah Al-Khatib

Algerien/Frankreich/Palästina 2026

MDR/ARTE

Where To?

Assaf Machnes

Deutschland, Israel 2026

ZDF/ARTE, Iconoclast Films, 2-Team Productions

Panorama

Vier minus drei

Adrian Goiginger

Deutschland/Österreich 2026

BR/ARTE, 2010 Entertainment, Giganten Film

Ivan & Hadoum

Ian de la Rosa

Spanien/Deutschland/Belgien 2026

ZDF/ARTE, Avalon, Port au Prince Films, Saga Film, Pecado, Vayolet, Iván & Hadoum A.I.E.

Jaripeo

Dokumentarfilm von Efrain Mojica und Rebecca Zweig

Mexiko/USA/Frankreich 2026

ARTE France, Survivance

Narciso

Marcelo Martinessi

Paraguay/Uruguay/Deutschland/Brasilien/Portugal/Spanien/Frankreich 2026

ZDF/ARTE, La Babosa Cine, Pandora Film, Esquina, Bteam, La Fábrica Noctura, Oublaum, Mutante Cine

Paradise

Jérémy Comte

Kanada/Frankreich/Ghana 2026

ARTE France Cinéma, Entract Studios, Elevation Pictures, EMAfilms, Constellation Productions

Siri Hustvedt - Dance Around the Self

Dokumentation von Sabine Lidl

Deutschland/Schweiz 2026

NDR/ARTE

Staatsschutz

Faraz Shariat

Deutschland 2026

ZDF/ARTE, Jünglinge Film

The Education of Jane Cumming

Sophie Heldman

Deutschland/Schweiz/Großbritannien 2026

WDR/ARTE, Heimatfilm, Dschoint Ventschr, Sylph Prouctions

Tristan Forever

Dokumentarfilm von Tobias Nölle

Griechenland/Frankreich/Schweiz 2026

ARTE/SSR Petit Film, Hugofilm

Traces (Survivantes de l'invasion)

Dokumentarfilm von Alisa Kovalenko et Marysia Nikitiuk

Ukraine 2025

ARTE France, 2Brave Production, Message Film

Only Rebels Win (Seuls les Rebelles)

Danielle Arbid

Frankreich/Libanon/Katar 2026

ZDF/ARTE, Easy Riders Film, Abbout Productions, mit der Unterstützung von ARTEKino Productions

Forum

Chronos - Der Fluss der Zeit

Dokumentarfilm von Volker Koepp

Deutschland 2026

RBB/MDR/ARTE, Vineta Film

Flying Tigers - Luftbrücke über den Himalaya

Dokumentarfilm von Madhusree Dutta

Deutschland/Indien 2026

ZDF/ARTE, pong film

Nous sommes les fruits de la forêt

Dokumentarfilm von Rithy Panh

Kambodscha/Frankreich 2025

ARTE France, CDP Productions

Berlinale Classics

Geheimnisse einer Seele

G.W. Pabst

Deutschland 1926

Stummfilm, restaurierte Fassung mit neu komponierter Musik

ZDF/ARTE, 2eleven music film, Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung

Zu den 22 ARTE Filmen kommen noch 3 weitere Koproduktionen in der Sektion Retrospektive und im JubiläumsprogrammTeddy 40.

Retrospetkive

Lola rennt

Tom Tykwer

Deutschland 1998

WDR/ARTE

Teddy 40

Jubiläumsprogramm

Tomboy

Céline Sciamma

Frankreich 2011

ARTE France Cinéma, Lilies Films, Hold up Films

Teddy Award 201, Preis der Jury

Una mujer fantastica

Sebastian Lelio

Chile/USA/Deutschland/Spanien

ZDF/ARTE, Fabula Production, Setembro Cine, Komplizen Film

Teddy Award 2017, Bester Film

Pressekontakt:

Katja Birnmeier
Referentin für Presse und PR
katja.birnmeiert@arte.tv | +33 3 90 14 21 52

