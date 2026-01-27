ARTE G.E.I.E.

ARTE-Streamingtipps im Februar

K I N O | S E R I E N | F E R N S E H F I L M E

Die Bären sind los: ARTE und die 76. Berlinale - Schwerpunkt

Spiel- und Dokumentarfilme | Ab dem 2. Februar auf arte.tv und auf ARTE

Vom 12. bis 22. Februar 2026 ist Berlin die Hauptstadt des internationalen Kinos. Auf arte.tv sind hierzu eine Auswahl von 13 früheren Weltpremieren und Preisträgern der vorherigen Festivals zu sehen.

>> Vorab auf ARTE Presse

Im Visier

Web Only, Serie (OmU) | Ab dem 5. Februar auf arte.tv

Die 19-jährige Sonja ist eine talentierte Sportschützin, die in ihrer Familie Hoffnung für die Olympischen Spiele 2024 weckt. Doch als ihr Bruder Vuk in mafiöse Geschäfte verwickelt wird und in Gefahr gerät, zögert Sonja nicht, alles zu riskieren, um ihren Bruder zu retten ... >> Vorab auf ARTE Presse

Das Caravaggio-Komplott

Serie | Ab dem 26. Februar auf arte.tv und am 5. März auf ARTE

Die Mailänder Journalistin Anna kehrt nach Lugano zurück, nachdem die Leiche ihres Vaters geborgen wurde. Jahrzehntelang glaubte sie, er habe die Familie verlassen - doch er wurde ermordet. Annas Suche nach Antworten führt sie in ein Geflecht aus Kunstraub, Lügen und Macht.

>> Vorab auf ARTE Presse

AKTUALITÄT | GESELLSCHAFT | GESCHICHTE

Der Algorithmus der Liebe

Dokumentation | Ab dem 10. Februar auf arte.tv und am 12. Februar auf ARTE

Liebe auf den virtuellen Blick - das gibt es nicht erst seit Dating-Apps florieren. Schon in den 1950er Jahren gab es die ersten Experimente zur Verkupplung einsamer Herzen. Eine unterhaltsame und vor allem überraschende Reise in die Geschichte der Computer als Helfer bei der Suche nach der großen Liebe.

>> Vorab auf ARTE Presse

Ein Pazifist im Krieg.Tagebuch eines ukrainischen Soldaten

Dokumentarfilm - Generation Ukraine | Ab dem 17. Februar auf arte.tv und auf ARTE

Der ukrainische Künstler und Kameramann Dmytro Dokunov ist eigentlich Krishna-Anhänger, Hippie und Pazifist. Als er sich zwischen Kriegsdienstverweigerung und Armee entscheiden muss, tritt er ein und zieht in den Krieg. Mit ständig laufender Handykamera dokumentiert er seine Erfahrungen und stellt sich existenziellen Fragen. Der Film ist Teil der Initiative Generation Ukraine.

>> Vorab auf ARTE Presse

Gletscher - Schmelzende Riesen

Dokumentarfilm | Ab dem 24. Februar auf arte.tv und am 3. März auf ARTE

Weltweit schmelzen Gletscher so rasant wie nie. Bis 2050 wird ein Drittel der Welterbe-Gletscher verschwunden sein: Wasserknappheit, instabile Gebirge und Meeresspiegelanstieg bedrohen zwei Milliarden Menschen. Beeindruckende Aufnahmen aus den Alpen und der Antarktis zeigen das Ausmaß der Krise - und die Dringlichkeit globalen Handelns.

>> Vorab auf ARTE Presse

K U L T U R | K U N S T | P O P K U L T U R

Karambolage Polska (Polen)

Web Only, Magazin | Ab dem 2. Februar auf arte.tv und auf Youtube

Dieses Jahr richtet Karambolage seinen Blick nach Polen! Entdecken Sie jede Woche eine neue Episode zu einem polnischen Gegenstand, Wort, Ritual... Wie immer mit einer Prise Humor und viel Liebe zum Detail. Alle Episoden gibt es auf arte.tv, Youtube, Facebook und Instagram.

Paula Modersohn-Becker. Keine Kompromisse

Dokumentation | Ab dem 8. Februar auf arte.tv und auf ARTE

Paula Modersohn-Becker ist heute weltweit bekannt. Zu Lebzeiten irritiert ihre Malerei die Zeitgenossen. Radikal bricht sie Tabus und nimmt vorweg, was Jahrzehnte später als Vorbote von Expressionismus und Moderne gefeiert wird. Die Dokumentation porträtiert eine Künstlerin, die unbeirrbar ihrer Vision folgte.

>> Vorab auf ARTE Presse

W I S S E N S C H A F T

Freundschaft - eine Superkraft

Dokumentation | Bereits online auf arte.tv und am 14. Februar auf ARTE

Die Kraft der Freundschaft formt Identität, stärkt Wohlbefinden und kann das Leben verlängern. Doch was entscheidet darüber, mit wem wir uns befreunden? Und: Hat die Freundschaft in Zeiten zunehmender Einsamkeit und Digitalisierung überhaupt noch eine Chance?

>> Vorab auf ARTE Presse

Agree to Disagree! Neue Folgen

Web Only, Dokumentationsreihe | Ab dem 9. Februar jede Woche eine neue Folge auf arte.tv

Bei "Agree to Disagree!" diskutiert der Psychologe Prof. Dr. Bertolt Meyer mit Forschenden die großen Themen unserer Zeit - kontrovers und auf Augenhöhe. Ab dem 9. Februar gibt es jede Woche eine neue Folge, u.a. zur Frage "Kiffen erlaubt - Was bringts?" oder "KI im Kopf - Upgrade fürs Gehirn?".

>> Vorab auf ARTE Presse

A R T E C O N C E R T

Sade: Bring Me Home

Musik | Ab dem 6. Februar auf arte.tv und am 13. Februar auf ARTE

Nach einer zehnjährigen Schaffenspause brachte Sade 2010 ihr Album "Soldier of Love" heraus. Das fulminante Comeback wurde in einem Live-Mitschnitt aus Ontario am 4. September 2011 aufgezeichnet. Der zweistündige Konzertfilm unter der Regie von Sophie Muller wurde für einen Grammy nominiert.

>> Vorab auf ARTE Presse

Charles Gounod: Faust

Livestream, Oper | Am 8. Februar auf arte.tv

Gounods "Faust" an der Bayerischen Staatsoper: Star-Tenor Jonathan Tetelman als Faust schließt einen Pakt mit Méphistophélès (Kyle Ketelsen) und verführt Marguerite (Olga Kulchynska), die am Ende wahnsinnig wird, aber moralisch siegt. Regie führt Lotte de Beer, am Pult gibt Nathalie Stutzmann ihr Debüt in München.