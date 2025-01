Debrunner Koenig Gruppe

Mitja Schulz wird CEO der Debrunner Koenig Gruppe

St. Gallen (ots)

Am 1. Februar 2025 übernimmt Mitja Schulz als CEO die Leitung der Debrunner Koenig Gruppe, ein Tochterunternehmen der Klöckner & Co SE. Er folgt auf Thomas Liner, der das Unternehmen Ende 2024 verlassen hat. Ein reibungsloser Übergang ist durch CFO Heinz Rohrer sichergestellt, der die Position im Januar 2025 interimsweise übernommen hat und Mitja Schulz in den ersten Wochen beratend begleiten wird.

Guido Kerkhoff, Vorsitzender des Vorstands der Klöckner & Co SE: "Mitja Schulz verfügt über langjährige Erfahrung aus verschiedensten Führungspositionen im Industriesektor. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit und bin fest davon überzeugt, dass Mitja Schulz gemeinsam mit unserem starken Team vor Ort unser Angebot im Schweizer Markt auch in Zukunft konsequent an den Kundenbedürfnissen ausrichten wird. Zudem möchte ich mich herzlich bei Heinz Rohrer bedanken, der die Entwicklung der Debrunner Koenig Gruppe in den letzten Jahren massgeblich mitgestaltet hat und nun einen reibungslosen Führungswechsel sicherstellt."

Mitja Schulz bringt jahrelange Erfahrung als CEO verschiedener europäischer Industrieunternehmen mit. Zuletzt war er als Präsident und CEO für den Schweizer Industriekonzern Gurit tätig und verantwortete die erfolgreiche Weiterentwicklung des Konzerns einschliesslich seiner zahlreichen internationalen Tochtergesellschaften. Zuvor war Mitja Schulz über elf Jahre in verschiedenen Führungspositionen bei der ZF-Gruppe tätig. Unter anderem leitete er dort als Senior Vice President und CEO die globale Geschäftseinheit "ZF Wind Power" in Belgien.

Neben dem neuen CEO Mitja Schulz komplementiert Oliver Bertignol ab dem 1. März 2025 als neuer CFO das Schweizer Führungsteam, da Heinz Rohrer zum 31. Juli 2025 in den Ruhestand gehen wird. Oliver Bertignol ist ein erfahrener Manager mit umfassender Finanzexpertise, der zuvor unter anderem bei der Trumpf Schweiz AG tätig war.

Die Debrunner Koenig Gruppe mit Hauptsitz in St. Gallen ist Teil des international tätigen Konzerns Klöckner & Co SE. Die 1755 gegründete Schweizer Firmengruppe agiert als kompetente B2B-Handelspartnerin und Dienstleisterin im nationalen Markt. Sie besteht aus vier Geschäftsbereichen: "Bewehrungen" liefert Bewehrungsstähle, Bewehrungstechnik und Bewehrungszubehör. "Stahl & Metalle" und "Metall Service" bedienen den Markt mit Rohmaterial und Halbfabrikaten. "Technische Produkte" deckt weitere Bereiche des Baubedarfs unserer Bau-, Industrie- und Handwerkerkundschaft ab.

Die Firmengruppe beschäftigt etwa 1450 Mitarbeitende und ist an rund 40 Standorten in der ganzen Schweiz vertreten. Zudem verfügt die Gruppe über Zentral- und Regionallager sowie Abholshops, schweizweite Verkaufsstandorte und leistungsfähige Servicecenter.

Geschäftsbereich Bewehrungen: Debrunner Acifer Bewehrungen AG, Debrunner Acifer Bewehrungen AG (Bewehrungstechnik), BEWETEC AG

Geschäftsbereich Stahl & Metalle: Debrunner Acifer AG

Geschäftsbereich Metall Service: Debrunner Metallservice AG

Geschäftsbereich Technische Produkte: Debrunner Acifer AG, PC-Tech SA, Müller Wüst AG