Der globale Netzwerk-Innovator Huawei führt die neue Ära der Campus-Netzwerktechnologie an

Einführung

Huawei wurde erneut als Leader im begehrten Gartner® Magic Quadrant™ for Enterprise Wired and Wireless LAN Infrastructure für das Jahr 2024 benannt, was unserer Meinung nach seine starke Tradition von Exzellenz und Innovation sowie seine unglaubliche Präsenz auf der globalen Bühne verdeutlicht. Diese Anerkennung ist für uns besonders bemerkenswert, da Huawei der einzige Anbieter im Leaders Quadrant ist, dessen Hauptsitz sich nicht in Nordamerika befindet. In diesem Jahr sehen wir den bemerkenswerten Sprung von Huawei in der „Ability to Execute" – das Unternehmen hat sich zum ersten Mal einen Platz unter den Top 3 gesichert – als Beweis für seine langjährige Dynamik in der technologischen Innovation und Marktexpansion.

Technologische Führungsrolle bei Wi-Fi 7

Huawei steht an der Spitze der Wi-Fi 7-Technologie, und seine Führungsrolle wird zweifellos durch wesentliche Beiträge zu Wi-Fi-Standards unter Beweis gestellt. Die unübertroffenen Standardbeiträge von Huawei, das mit der weltweit höchsten Anzahl von Beiträgen für Wi-Fi 7 die Führung übernommen hat, sind ein Zeichen für das Engagement des Unternehmens für Innovation und Spitzenleistungen in der Wi-Fi-Technologie.

Die technologischen Fortschritte von Huawei erstrecken sich auch auf seine Produktinnovationen, insbesondere auf Wi-Fi 7, das sich durch eine hochmoderne intelligente Antenne, konvergierte Planung und andere bahnbrechende Technologien auszeichnet. Durch diese Innovationen werden die Netzwerkleistung, die Bandbreite und die Gleichzeitigkeit der Nutzer deutlich erhöht und gleichzeitig die Netzwerkstabilität und -abdeckung verbessert. Ein Paradebeispiel für die Wi-Fi 7-Fähigkeiten von Huawei ist die Umwandlung der International School of Monaco (ISM) in den ersten Wi-Fi 7-Campus Europas. Dieses Upgrade hat nahtlose, schnelle Online- und interaktive Lernerfahrungen ermöglicht und damit neue Maßstäbe für Bildungseinrichtungen weltweit gesetzt.

Um seine technologische Führungsposition weiter zu festigen, plant Huawei, erstklassige Wi-Fi 7-Netzwerkdienste für alle zugänglich zu machen, indem es im Jahr 2024 13 Wi-Fi 7-APs für alle Szenarien einführt. Diese APs umfassen Modelle für den Innen- und Außenbereich, für die Wandmontage und für das Internet der Dinge (IoT) und decken damit eine Vielzahl von Anwendungsfällen ab. Diese komplette Produktreihe wurde entwickelt, um die Erfahrung mit drahtlosen Netzwerken in verschiedenen Branchen zu verbessern und den globalen Übergang in eine neue Ära von drahtlosen 10-Gbit/s-Netzwerken voranzutreiben.

Innovativer erlebnisorientierter Netzaufbau

Huawei hat die Campus-Vernetzung mit seinem zukunftsorientierten Wechsel von einer konnektivitätszentrierten zu einer erlebniszentrierten Netzwerkkonstruktionsphilosophie revolutioniert. Dies ist besonders wichtig im heutigen digitalen Zeitalter, in dem die Qualität der Netzdienste direkte Auswirkungen auf die Zufriedenheit und Produktivität der Nutzer hat. Der High-Quality 10 Gbps CloudCampus von Huawei bietet eine Reihe von ganzheitlichen Upgrades, die vor allem die folgenden drei Arten von Erfahrungs-Upgrades betreffen:

Upgrade der Wireless-Erfahrung

Die konkurrenzlose Wi-Fi 7-Technologie von Huawei, die alle Szenarien abdeckt, stellt einen bedeutenden Sprung in der drahtlosen Vernetzung dar und bietet rekordverdächtige Geschwindigkeiten und Zuverlässigkeit. Mit Spitzengeschwindigkeiten von 4,33 Gbit/s für einzelne Nutzer ermöglicht die Wi-Fi 7-Technologie von Huawei das sofortige Herunterladen großer Dateien. Einzigartig bei Huawei ist die konvergente Scheduling-Technologie, die gleichzeitige Verbindungen deutlich verbessert und damit ideal für anspruchsvolle Anwendungen wie 4K-VR mit 30 Kanälen ohne Verzögerung oder Unannehmlichkeiten ist. Eine weitere wichtige Innovation ist die Wi-Fi Shield-Technologie, die eine beispiellose Sicherheit bietet, indem sie WLAN-Signale für unbefugte Nutzer unsichtbar macht.

Upgrade der Anwendungserfahrung

Bei der Vertiefung der Anwendungserfahrung übernahm Huawei die Führung bei der Einführung einer Lösung zur Gewährleistung der Anwendungserfahrung. Diese innovative Lösung identifiziert mehr als 6000 Anwendungstypen und nutzt eine flexible Slicing-Technologie, um sicherzustellen, dass wichtige Anwendungen über priorisierte Netzwerkressourcen verfügen und so ein stets optimales Erlebnis bieten. Ein weiteres herausragendes Merkmal ist die VIP Experience Assurance Solution von Huawei, die VIP-Benutzern dedizierte Netzwerkspuren bietet, um ein kompromissloses Erlebnis zu garantieren.

O&M Erfahrung Upgrade

Huawei setzt mit seiner bahnbrechenden Funktion der digitalen Netzwerkkarte einen neuen Standard in der Netzwerkverwaltung. Die digitale Netzwerkkarte bietet einen noch nie dagewesenen Einblick in den Betrieb des Campusnetzwerks, die Interaktionen der Benutzer und die Leistung der Anwendungen. Dadurch wird die Netzwerkverwaltung erheblich vereinfacht, die betriebliche Komplexität reduziert und die Effizienz der Betriebs- und Wartungsarbeiten um das Zehnfache gesteigert. Darüber hinaus zeichnet sich die digitale Karte des Netzes durch eine Echtzeitüberwachung des Energieverbrauchs aus, die intelligente Energiesparempfehlungen auf der Grundlage von Gezeitenverkehrsmustern ermöglicht. Diese Fähigkeit verbessert nicht nur die betriebliche Nachhaltigkeit, sondern senkt auch die Energiekosten um bis zu 30 %.

Zukunftsaussichten und das Engagement von Huawei

In Zukunft wird Huawei seine Forschung und Innovation im Bereich der kabelgebundenen und drahtlosen LAN-Infrastruktur für Unternehmen weiter vertiefen und im Einklang mit seiner erlebnisorientierten Netzwerkphilosophie weiterhin führende Wi-Fi 7-Technologien entwickeln. Als Vorreiter für die Zukunft globaler Campus-Netzwerktechnologien wird Huawei seine Führungsrolle bei der Unterstützung der digitalen Transformation für Unternehmen jeder Größe weltweit weiter festigen. Noch wichtiger ist jedoch, dass Huawei seine geschätzte Position in der globalen Landschaft der Datenkommunikationstechnologie festigen wird.

Durch unermüdliche Innovation und ein unerschütterliches Engagement für Spitzenleistungen ist Huawei bestens gerüstet, um den Weg in eine besser vernetzte, effizientere und innovativere Zukunft zu ebnen, die das Wesen des technologischen Fortschritts und der digitalen Transformation verkörpert.

Um mehr über den hochwertigen 10-Gbit/s-CloudCampus von Huawei zu erfahren, besuchen Sie bitte unsere Website: https://e.huawei.com/en/topic/enterprise-network/high-quality-cloudcampus

Um mehr über die AirEngine Wi-Fi 7 von Huawei zu erfahren, besuchen Sie bitte unsere Website: https://e.huawei.com/en/topic/enterprise-network/wifi7

Gartner Haftungsausschluss

Gartner, Magic Quadrant for Enterprise Wired and Wireless LAN Infrastructure, 6. März 2024

Gartner empfiehlt keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Forschungspublikationen dargestellt werden, und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Die Forschungspublikationen von Gartner spiegeln die Meinung der Forschungsorganisation von Gartner wider und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen verstanden werden. Gartner lehnt jede explizite oder implizite Haftung in Bezug auf diese Studie ab, einschließlich der Haftung für die Marktgängigkeit oder die Eignung für einen bestimmten Zweck. GARTNER und MAGIC QUADRANT sind eingetragene Marken der Gartner, Inc. und/oder ihrer Tochtergesellschaften in den USA und international und werden hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

