ARTE-Serie SAMUEL beim Seriencamp Festival mit dem Digital Short Form ausgezeichnet

Straßburg (ots)

Das Seriencamp Festival, Deutschlands größtes Festival für Serien und TV-Kultur, ist eröffnet und die ARTE-Serie SAMUEL von Emilie Tronche wurde bei der heutigen Preisverleihung mit dem " Digital Short Form" ausgezeichnet.

Der Preis prämiert Serien, die sich "innovativ, experimentierfreudig und so kurz wie knackig" zeigen. Es konkurrierten in dieser Kategorie insgesamt 6 Serien, davon zwei von ARTE: SAMUEL und BOUCHON (STÖPSEL), auf dem Festival am Samstag 08.06.24 im Cinenova in Köln Ehrenfeld ab 15.15 Uhr zu sehen und auf arte.tv.

Zu einem der erklärten Highlights des Festivals zählt auch die von ARTE koproduzierte Serie REMATCH, die bereits in Lille beim Festival "Séries Mania" mit dem großen Preis ausgezeichnet worden ist und Deutschlandpremiere am Freitag, 07.06.24 um 19.30 - 21.30 Uhr beim seriencamp feiert.

Eine weitere in Lille bereits ausgezeichnete Serie von ARTE, wird beim seriencamp auf deutscher Seite am Samstag, 08.06. ab 20.20 Uhr mit zwei Episoden zu entdecken sein: LE MONDE N'EXISTE PAS

ARTE zählt du den Partnern des Seriencamp Festivals, das dieses Jahr sein 10-jähriges Jubiläum feiert.

