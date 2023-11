Neue Tracks East Folge "Israel - Leben nach dem Terror" morgen am Dienstag, den 14. November auf ARTE | bereits jetzt auf arte.tv

ARTE G.E.I.E.

Neue Tracks East Folge "Israel - Leben nach dem Terror" morgen am Dienstag, den 14. November auf ARTE

Strasbourg

Krieg im Nahen Osten, Terror in Israel. Die neue Tracks East-Folge "Israel - Leben nach dem Terror" (Magazin, ZDF/ARTE, Kobalt, D 2023, 30 Min.) berichtet aus dem aufgewühlten Kriegsgebiet und ist vom 13. November 2023 bis zum 7. November 2024 in der ARTE-Mediathek und auf dem ARTE Tracks Youtube-Kanal verfügbar. Am Dienstag, den 14. November 2023 um 00.10 Uhr zeigt ARTE das Programm in TV-Erstausstrahlung.

Israel: Die Künstlerin Sofie Berzon MacKie befand sich während des Angriffs der Hamas im Kibbuz Be'eri, verschanzte sich mit ihren Kindern, während andere aus ihrer Gemeinschaft vor der Tür getötet wurden. Der Filmemacher Ori Szternfeld führt durch den Alltag mit seiner hochschwangeren Frau. Surfing4Peace-Gründer Arthur Rashkovan und Sängerin Omer Moskovich versuchen trotz der Angst und der Ungewissheit weiterzuleben. Geschichten, die einen neuen Alltag voller Schmerz und Anspannung zeigen.

