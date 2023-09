ARTE G.E.I.E.

ARTE-Doku "Überleben - Was wir über Suizide wissen"

Zum Welttag der Suizidprävention am 10. September 2023 auf arte.tv

Zum Welttag der Suizidprävention am 10. September gibt ARTE in der Wissenschaftsdoku "Überleben - Was wir über Suizide wissen" einen Einblick in die aktuelle Forschung nach Ursachen suizidalen Verhaltens und in die Suizid-Prävention.

Die Doku ist ab 10. September in der ARTE-Mediathek arte.tv zu sehen.

Im TV wird die Doku am Samstag, 30. September um 22.50 Uhr auf ARTE ausgestrahlt.

Weltweit sterben etwa 800.000 Menschen jährlich durch Suizid. Viele Millionen begehen einen Versuch. Die Dunkelziffer ist hoch. Betroffen sind Menschen jeden Alters und jeden Hintergrunds. Doch warum beenden Menschen ihr Leben selbst? Und wie lassen sich Suizide verhindern? Seit vielen Jahren sucht die Wissenschaft nach Antworten auf diese Fragen.

Zum Welttag der Suizidprävention bietet ARTE ab 10. September online auf arte.tv mit der Neuproduktion "Überleben - Was wir über Suizide wissen" einen Einblick in die aktuelle Forschung nach den Ursachen suizidalen Verhaltens. Die Dokumentation von James Barratt und Mareike Müller, produziert von ZDF/ARTE und DOCDAYS Productions, zeigt Menschen, die als Betroffene oder Hinterbliebene suizidale Krisen überwunden haben, dokumentiert bewährte und neue Wege des Umgangs mit Suizidalität und stellt die Suizidprävention als gesamtgesellschaftliche Aufgabe heraus.Im TV ist die Dokumentation am Samstag, 30. September 2023, um 22.50 Uhr auf ARTE zu sehen.

Mehr Infos zum Thema finden Sie bei der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention (DSG).