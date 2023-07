Der Festivalsommer auf ARTE Concert im Juli: Mit Livestreams vom Berliner "Rave the Planet", den Jazzopen Stuttgart und den Salzburger Festspielen

ARTE G.E.I.E.

Der Festivalsommer auf ARTE geht im Juli ungebrochen weiter! Dieses Mal kommen insbesondere Klassik- und Jazzbegeisterte sowie Technofans voll auf ihre Kosten. Drei Opernhighlights vom Festival d'Aix-en-Provence und eine Liveübertragung von den Salzburger Festspielen gesellen sich zu Jazzklängen aus Stuttgart. Getanzt werden kann außerdem zu Technosounds aus Berlin. Die Festivals sind im Livestream und anschließendem Replay auf arte.tv/concert abrufbar, und finden ihr Publikum ebenfalls auf dem YouTube-Kanal von ARTE Concert - der Sender freut sich dort über inzwischen eine Million AbonnentInnen.

Die Sommerfestivals auf ARTE Concert im Juli im Überblick:

Rave the Planet: 8. Juli 2023, 17.00 Uhr

"Rave the Planet", der Nachfolger der legendären Loveparade, findet auch 2023 wieder statt und ARTE Concert streamt live ab 17.00 Uhr. Unter dem Motto "Music is the Answer" werden 25 Musiktrucks vom Kurfürstendamm bis zum Brandenburger Tor ein Zeichen für Vielfalt und Frieden setzen. Mit dabei sind DJ-Größen wie Dr. Motte, Axel Stein, Anja Schneider, Simina Grigoriu, Westbam, u.v.m.

Das finale Line-Up für die Übertragungen wird kurzfristig auf arte.tv/concert und dem Youtube-Kanal von ARTE Concert bekannt gegeben.

Festival d'Aix-en-Provence: 12., 13. & 22. Juli 2023

Vom Festival d'Aix-en-Provence überträgt ARTE gleich drei Opernhighlights: Den Auftakt macht am Mittwoch, den 12. Juli, um 22.00 Uhr die Liveübertragung der "L'Opéra de quat'sous" (Die Dreigroschenoper) auf ARTE Concert. Thomas Ostermeier zeigt das weltberühmte Brecht-Weill-Stück in französischer Sprache. Im Replay wird die Aufzeichnung wenige Tage nach der Liveübertragung mit deutschen Untertiteln auf arte.tv/concert verfügbar sein. Am Donnerstag, den 13. Juli, 23.50 Uhr überträgt ARTE online und im TV Alban Bergs Oper "Wozzeck", inszeniert von Simon McBurney, mit dem London Symphony Orchestra unter der musikalischen Leitung von Sir Simon Rattle. Der Einakter "Picture a day like this", eine Komposition aus der Feder von George Benjamin, umgesetzt von einem Quintett aus jungen Opernsängerinnen und -sängern und dem Mahler Chamber Orchestra, steht als VOD ab Samstag, den 22. Juli um 20 Uhr zum Abruf bereit.

Jazzopen Stuttgart: 16.-19. Juli 2023

Zum 29. Mal wird die Stuttgarter Innenstadt zur Bühne eines der wichtigsten europäischen Festivals seiner Art: Die Jazzopen heißen internationale Topacts aus Jazz, Pop, Rock und Blues im Kessel willkommen. ARTE Concert überträgt ab Samstag, den 16. Juli bis Mittwoch, den 19. Juli 2023 ausgewählte Konzerte live im Netz. Top-Highlight ist am 19. Juli die Liveübertragung des Konzerts der Fantastischen Vier, das durch die Live-Performance einer Dolmetscherin für deutsche Gebärdensprache auch für Gehörlose erlebbar gemacht werden wird.

Salzburger Festspiele: 29. und 30. Juli 2023

Die Salzburger Festspiele dürfen auch in diesem Jahr auf dem ARTE-Festivalplan nicht fehlen. Am Samstag, den 29. Juli, sendet ARTE live zeitversetzt ab 21.45 Uhr die Verdi-Oper "Macbeth". In der Regie von Krzysztof Warlikowski und unter der musikalischen Leitung von Philippe Jordan verkörpern Vladislav Sulimsky und Asmik Grigorian ein Paar, das in Leidenschaft, Wahnsinn und Bluttaten vereint ist. Vom selben Ort zeigt ARTE am Sonntag, den 30. Juli ab 20 Uhr Brahms Deutsches Requiem als VOD. Christian Thielemann dirigiert die Wiener Philharmoniker.

Im August tourt ARTE weiter zu den angesagtesten europäïschen Festivals, dann u. a. mit Livestreams vom: Cosmo Jazz Festival, Nature One, M'era Luna, Summer Breeze, Lucerne Festival und La Route du Rock. Die Festivalübertragungen bleiben nach den Livestreams auf arte.tv/concert für mehrere Wochen abrufbar und sind größtenteils auch auf dem Youtube-Kanal von ARTE Concert zu finden.

