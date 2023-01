Shutterstock, Inc.

Shutterstock setzt generative KI auf seiner kreativen All-in-One-Plattform ein

New York (ots/PRNewswire)

Unser KI-Bildgenerator ermöglicht die Erstellung hochwertiger Bilder, indem man einfach beschreibt, wonach man sucht – sorgenfrei, einzigartig und in wenigen Sekunden fertig

Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), die weltweit führende kreative Plattform für transformative Marken und Medienunternehmen, gab heute die Einführung ihrer KI-Bild- Erzeugungsplattform bekannt, die von allen Shutterstock-Kunden weltweit in jeder Sprache genutzt werden kann, die auf der Website angeboten wird. Die Text-zu-Bild-Technologie wandelt Aufforderungen in herausragende, ethisch erstellte Bilder um, die zur Lizenzierung bereit sind. Es ist die neueste Ergänzung von Creative Flow, dem umfangreichen Toolkit von Shutterstock, das speziell dazu entwickelt wurde, ein möglichst nahtloses kreatives Erlebnis zu ermöglichen.

„Shutterstock hat in den letzten zwei Jahren strategische Partnerschaften mit wichtigen Branchenakteuren wie OpenAI, Meta und LG AI Research entwickelt, um deren generative KI-Forschungsbemühungen zu fördern, und wir sind jetzt in der Lage, unseren eigenen Kunden verantwortungsbewusst produzierte generative KI-Fähigkeiten anzubieten", so Paul Hennessy, Chief Executive Officer bei Shutterstock. „Unsere benutzerfreundliche generative Plattform wird die Art und Weise verändern, wie Menschen ihre Geschichten erzählen ‒ Sie müssen kein Design-Experte mehr sein oder Zugang zu einem kreativen Team haben, um außergewöhnliche Werke zu schaffen. Unsere Tools basieren auf einem ethischen Ansatz und auf einer Bibliothek von Assets, die die vielfältige Welt repräsentieren, in der wir leben. Wir stellen sicher, dass die Künstler, deren Werke zur Entwicklung dieser Modelle beigetragen haben, anerkannt und belohnt werden."

Unsere KI-Plattform zur Bildgenerierung zeichnet sich aus durch:

LEICHTIGKEIT und QUALITÄT: Wir revolutionieren die Art und Weise, wie Visualisierungen für Kampagnen, Projekte und Marken erstellt werden, indem wir generative KI für alle zugänglich machen. Wir sind der Meinung, dass man nicht lernen müssen sollte, wie man lange, komplexe Eingabeaufforderungen schreibt, um von dieser Technologie zu profitieren. Aus diesem Grund produziert unser Bildgenerator einzigartige, abwechslungsreiche und atemberaubende Bilder. Das geht sogar mit einer einzigen Worteingabe oder kurzen einfachen Phrasen. Und mit einer intuitiven Stilauswahl und Unterstützung für mehr als 20 Sprachen versetzen wir Menschen auf der ganzen Welt in die Lage, ihre kreativen Visionen uneingeschränkt zum Leben zu erwecken.

BEQUEMLICHKEIT: Shutterstock ist Ihre zentrale Anlaufstelle für all Ihre kreativen Bedürfnisse. Sie können nach Bestand suchen, Gewinnerdesigns erstellen und veröffentlichen und Inhalte erzeugen – alles an einem Ort. Wenn Sie noch einen Schritt weitergehen möchten, können Sie Ihr neu generiertes Asset in Create einfügen. Dies ist unser einfach zu bedienendes Bearbeitungswerkzeug, mit dem Sie Ihr Bildmaterial anpassen können, ohne professioneller Designer sein zu müssen. Sie können allem den letzten Schliff geben und Ihre Inhalte in die übrigen Anwendungen integrieren, die den Creative Flow von Shutterstock ausmachen. Das Ergebnis ist jedes Mal der perfekte Content, der es Ihnen ermöglicht, die Lücke zwischen Idee, Design und Ausführung zu schließen. Jeder Shutterstock-Kunde hat bereits über sein aktuelles Abonnement Zugang zu dieser gesamten Reihe von Tools.

VERTRAUEN: Wir sind die ersten, die ein verantwortungsbewusstes KI-Generierungsmodell unterstützen, das Künstler für ihre Beiträge bezahlt, was uns zu Ihrem vertrauenswürdigen Partner macht, wenn es darum geht, die Bilder zu erstellen und zu lizenzieren, die Sie benötigen, um Ihre Marke auf ein höheres Niveau zu bringen. Außerdem haben wir sorgfältige Maßnahmen ergriffen, um die Voreingenommenheit, die einigen unserer Datensätze innewohnt, abzumildern, und wir suchen weiterhin nach Möglichkeiten, unterrepräsentierte Gruppen fair darzustellen.

Den KI-Bildgenerator und die übrigen Ressourcen, die wir haben, um Ihre Ideen zu verwirklichen, finden Sie auf shutterstock.com.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle Aussagen mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten sind zukunftsgerichtet. Beispiele für zukunftsgerichtete Aussagen sind unter anderem Aussagen in Bezug auf Unternehmensprognosen, Branchenaussichten, künftige Geschäfte, künftige Betriebsergebnisse oder die Finanzlage, künftige Dividenden, unsere Fähigkeit, Akquisitionen zu tätigen und die von uns erworbenen oder möglicherweise erworbenen Unternehmen in unsere bestehende Betriebe zu integrieren, neue oder geplante Funktionen, Produkte oder Dienstleistungen, Managementstrategien, unsere Wettbewerbsposition und die COVID-19-Pandemie. Sie können zukunftsgerichtete Aussagen an Wörtern wie „kann", „wird", „würde", „sollte", „erwarten", „anstreben", „rechnen mit", „glauben", „schätzen", „beabsichtigen", „planen", „vorhersagen", „vorhaben", „versuchen", „potenziell", „Chancen" und anderen ähnlichen Ausdrücken sowie den Verneinungen dieser Ausdrücke erkennen. Allerdings enthalten nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese Worte. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem diejenigen, die unter der Überschrift „Risikofaktoren" in unserem jüngsten Jahresbericht auf Formblatt 10-K und unserem Quartalsbericht auf Formblatt 10-Q für das Quartal mit Ende 30. Juni 2022 sowie in anderen Dokumenten, die das Unternehmen von Zeit zu Zeit bei der Securities and Exchange Commission einreicht, erläutert werden. Aufgrund solcher Risiken, Unwägbarkeiten und Faktoren können sich die tatsächlichen Ergebnisse von Shutterstock erheblich von zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften unterscheiden, die in den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen erläutert oder impliziert werden. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zu diesem Datum und Shutterstock übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder zukunftsgerichtete Aussagen zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder anderweitig, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

INFORMATIONEN ZU SHUTTERSTOCK Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), ist die führende globale Kreativplattform für transformative Marken und Medienunternehmen. Shutterstocks umfassende Sammlung umfasst direkt und über die Tochtergesellschaften des Unternehmens erhältliche hochwertige lizenzierte Fotos, Vektoren, Illustrationen, 3D-Modelle, Videos und Musik. In Zusammenarbeit mit seiner wachsenden Gemeinschaft von über 2 Millionen Mitwirkenden fügt Shutterstock jede Woche Hunderttausende von Bildern hinzu und hat derzeit mehr als 424 Millionen Bilder und mehr als 27 Millionen Videoclips im Angebot.

Shutterstock hat seinen Hauptsitz in New York, Niederlassungen auf der ganzen Welt sowie Kunden in mehr als 150 Ländern. Das Unternehmen ist außerdem Eigentümer von Splash News, der weltweit führenden Presseagentur der Unterhaltungsindustrie für Nachrichtenredaktionen und Medienunternehmen weltweit; Pond5, dem weltweit größten virtuellen Marktplatz für Video-Content; TurboSquid, dem weltweit größten Marktplatz für 3D-Content; PicMonkey, einer führenden Online-Plattform für Grafikdesign und Bildbearbeitung; Offset, einer hochkarätigen Bildersammlung; Shutterstock Studios, einem umfassenden, individuellen Kreativshop; PremiumBeat, einer sorgfältig ausgewählten lizenzfreien Musikaudiothek; Shutterstock Editorial, einer erstklassigen Quelle redaktioneller Bilder und Videos für die internationalen Medien; und Bigstock, einem wertorientierten Mediebestandsangebot.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.shutterstock.com und folgen Sie Shutterstock auf Twitter und auf Facebook.

Video – https://mma.prnewswire.com/media/1989531/Shutterstock_Generative_AI.mp4

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1075411/Shutterstock_Red_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/shutterstock-setzt-generative-ki-auf-seiner-kreativen-all-in-one-plattform-ein-301731326.html