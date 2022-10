SRG SSR

FIFA Frauen-WM 2023 live bei der SRG

Bern/Zürich (ots)

Bei der FIFA Frauen-WM 2023 misst sich das Schweizer Nationalteam mit den Besten der Welt - und das Publikum in der Schweiz ist live dabei. SRF, RTS, RSI und RTR berichten umfassend über den Grossevent in Australien und Neuseeland. Die Ausstrahlungsrechte sicherte sich die SRG in Kooperation mit der European Broadcasting Union (EBU).

Das Schweizer Nationalteam trifft in der Gruppenphase der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft auf Co-Gastgeber Neuseeland, Norwegen und die Philippinen. Das Turnier findet vom 20. Juli bis 20. August 2023 in Australien und Neuseeland statt. Die SRG hat sich in Kooperation mit der European Broadcasting Union (EBU) umfassende Live- und Highlight-Rechte gesichert. Somit können SRF, RTS, RSI und RTR live und exklusiv über den Grossevent berichten - in TV, Radio und online sowie in allen Sprachregionen der Schweiz.

Roland Mägerle, Leiter Business Unit Sport SRG und SRF Sport sagt: "Mit der zweiten WM-Qualifikation nach 2015 hat das Nationalteam Ausserordentliches geleistet. Wir freuen uns sehr, die Schweizer Fussballerinnen auch an diesem Grossturnier eng begleiten und die WM dem Publikum in der ganzen Schweiz präsentieren zu können."