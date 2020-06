ARTE G.E.I.E.

ARTE-Mitgliederversammlung: Ernennung und Mandatsverlängerungen

Strasbourg (ots)

Die Mitgliederversammlung von ARTE ernennt mit Wirkung vom 1. Januar 2021 eine neue Leiterin an der Spitze der Hauptabteilung "Spielfilm/Fernsehfilm" und verlängert die Mandate mehrerer Führungskräfte.

Die Mitgliederversammlung von ARTE hat am 24. Juni 2020 per Videokonferenz getagt und Frau Claudia Tronnier zur neuen Leiterin der Hauptabteilung Spielfilm/Fernsehfilm ab dem 1. Januar 2021 für einen Zeitraum von vier Jahren ernannt. Sie tritt die Nachfolge von Prof. Dr. Andreas Schreitmüller an, der nach einer 30-jährigen Karriere bei ARTE zum Jahresende 2020 in den Ruhestand treten wird.

Frau Tronnier übernahm 2008 die Leitung der ZDF-Redaktion "Das kleine Fernsehspiel", die für ihre innovativen und mutigen Filmentscheidungen bekannt ist, sowie des TV/Web-Formatlabors Quantum. Ihre Kompetenz im Bereich lineare und nichtlineare Programme und ihre Teamleitungserfahrung machen Claudia Tronnier zu einer ausgezeichneten Besetzung für die Leitung der Hauptabteilung Spielfilm und Fernsehfilm von ARTE GEIE.

In dieser Eigenschaft wird Frau Tronnier auch Mitglied der Programmkonferenz von ARTE GEIE sein.

Darüber hinaus hat die Mitgliederversammlung die Mandate einiger Führungskräfte verlängert, die zum 31. Dezember 2020 ausgelaufen wären.

Sie verlängert das Mandat von Herrn Emmanuel Suard als Geschäftsführer und Verwaltungsdirektor um ein Jahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021, um die Laufzeit an die des Geschäftsführers und Programmdirektors anzugleichen. Das Mandat von Frau Susanne Costede als stellvertretende Verwaltungsdirektorin wird von der Mitgliederversammlung ebenfalls um ein Jahr verlängert.

Die Mandate der folgenden Hauptabteilungsleiterinnen und Hauptabteilungsleiter werden um vier Jahre, d.h. vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2024, verlängert:

Frau Marysabelle Cote, Generalsekretärin und Leiterin Europäische Entwicklung; Herr Laurent Ehresmann, Leiter der Hauptabteilung Finanzen; Frau Birgit Gabriel, Leiterin der Hauptabteilung Produktion; Frau Claire Isambert, Leiterin der Hauptabteilung Kultur; Herr Alexander von Harling, Leiter der Hauptabteilung Wissen; Herr Marco Nassivera, Leiter der Hauptabteilung Information.

Fotos unter: https://bit.ly/3dBphKU

Pressekontakt:

Claude-Anne Savin | claude.savin@arte.tv | 0033 3 90 14 24 98