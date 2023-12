Samaritan's Purse e. V.

"Weihnachten im Schuhkarton®" erreicht 284.855 Kinder

Hunderttausende Kinder erhalten Schuhkartongeschenke aus dem deutschsprachigen Raum

Berlin (ots)

284.855 Kinder in 14 Ländern können sich in diesen Wochen über ein Geschenkpaket von "Weihnachten im Schuhkarton" der christlichen Hilfsorganisation Samaritan's Purse freuen. In Kirchengemeinden, Schulen, Kitas, Unternehmen aber auch Vereinen oder im Kreise der Familie wurden die Päckchen in den vergangenen Monaten gefüllt und während der nationalen Abgabewoche Mitte November zu einer der rund 4.200 Abgabeorte im deutschsprachigen Raum gebracht. Nach der Päckchendurchsicht sind bereits die allermeisten Geschenke in den Zielländern angekommen. "Wir freuen uns über jeden, der mitgepackt, gebetet, gespendet oder sich anderweitig engagiert hat", sagte Ursula Simon, Leiterin von "Weihnachten im Schuhkarton". "Jeder einzelne Beitrag ist für ein Kind, das in schwierigen Lebensbedingungen aufwächst, ein Zeichen der Ermutigung und bietet die Chance für einen Neubeginn: Wenn dieses Kind durch die Aktion von Gottes grenzenloser Liebe hört und sich Jesus anvertraut, kann dies das ganze Leben positiv beeinflussen." Bei der Geschenkaktion füllen Spender schuhkartongroße Päckchen mit neuen Geschenken wie Spielzeug, Schulmaterialien, Hygieneartikeln und Kleidung. Kirchengemeinden unterschiedlicher Konfessionen verteilen diese dann zielgerichtet an bedürftige Kinder. Dabei soll jedes Geschenk eine greifbare Erinnerung daran sein, dass Gott jedes einzelne Kind liebt und sie nicht alleine sind. Die Geschenkaktion ist Teil der weltweiten Initiative "Operation Christmas Child", in deren Rahmen jährlich mehr als zehn Millionen Kinder in rund 100 Ländern erreicht werden. Die weltweite Gesamtzahl wird im Laufe des Januars erwartet.

Weihnachtswerkstatt sorgt für großes Interesse

Dankbar sei man auch für die positive Resonanz der Ehrenamtlichen auf die Weihnachtswerkstatt in Berlin. Dort wird ein großer Teil der Schuhkartons vor dem Versand noch einmal durchgesehen. Die Päckchendurchsicht der restlichen Geschenkpakete geschieht in ehrenamtlich organisierten Sammelstellen. "Wir sind absolut begeistert über unser großes Netzwerk an Ehrenamtlichen im deutschsprachigen Raum, die sich in ausdauernder Treue für die Kinder engagieren und damit Gottes Liebe zu Weihnachten in die Welt tragen. Und wir freuen uns über die wachsende Zahl an Freiwilligen, die in der Weihnachtswerkstatt mitarbeiten wollen." Erstmals seien in diesem Jahr bereits vor dem Start Mitte November alle benötigten Schichtplätze belegt gewesen. Insgesamt beteiligten sich 2.311 Personen in 2.705 Schichten in der Weihnachtswerkstatt und brachten dort 154.213 Schuhkartons auf den Weg.

Geldspenden weiterhin benötigt

Wer die Aktion verpasst hat, kann jederzeit online mitpacken oder "Weihnachten im Schuhkarton" mit einer Geldspende unterstützen. Diese können online über die Webseite oder per Überweisung getätigt werden. Spendenkonto: DE12 3706 0193 5544 3322 11, Verwendungszweck: 300500 + Adresse des Spenders (für Zuwendungsbestätigung). Samaritan's Purse - die barmherzigen Samariter trägt das DZI-Spendensiegel und ist Mitglied der Initiative Transparente Zivilgesellschaft.

Über "Weihnachten im Schuhkarton"

"Weihnachten im Schuhkarton" ist Teil der internationalen Aktion "Operation Christmas Child" der christlichen Hilfsorganisation Samaritan's Purse. Ziel der Aktion ist es, bedürftigen Kindern weltweit zu zeigen, dass Gott sie liebt und durch die Schuhkartons zusammen mit Kirchengemeinden vor Ort die gute Nachricht von Jesus Christus weiterzugeben. Seit 1993 wurden im Rahmen der Aktion über 209 Millionen Geschenkkartons auf die Reise zu Kindern in mehr als 170 Ländern und Regionen gebracht. Der Verein Samaritan's Purse wird im deutschsprachigen Raum von Sylke Busenbender und Gary Lundstrom geleitet, internationaler Präsident ist Franklin Graham.