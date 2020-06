Huawei Technologies Co., Ltd.

Huawei kündigt OceanStor Pacific-Serie der nächsten Generation an und setzt so neue Maßstäbe für Massendatenspeicherung

Huawei meldete die weltweite Veröffentlichung eines Massenspeichersystems der nächsten Generation-- die OceanStor Pacific-Serie. Die Serie liefert effiziente, kostenwirksame und zuverlässige Dienste für KI, HPC, Videos sowie weitere Massendatenszenarien. Dabei werden architektonische, service- und leistungsorientierte Grenzen überwunden und kompromissloses Multiprotokoll-Interworking, elastische EC-Algorithmen der nächsten Generation sowie mehrere dedizierte Hardwarekomponenten wirksam eingesetzt. Die Serie definiert den Beginn eines neuen Standards für zukunftsorientierte Massendatenspeicherung und unterstützt Unternehmen dabei, ihr Datenpotential in einem von Intelligenz geprägten Zeitalter voll auszuschöpfen.

Die vierte industrielle Revolution hat digitale Produktion zur Währung moderner Geschäftsmodelle werden lassen. Digitale Produktion entnimmt Daten neue Möglichkeiten, die dann zu Dienstleistungen transformiert werden und letztendlich Profite mit sich bringen. Angesichts dieses neuen Produktionsfaktors müssen Unternehmen dazu in der Lage sein, unterschiedliche Datentypen wie strukturierte Daten zentraler Dienstleistungen und unstrukturierte Massendaten der Bereiche 5G, IoT und UHD kostenwirksam erheben und speichern zu können. Unternehmen nutzen KI-Technologien zur Analyse und Verarbeitung umfangreicher Datenmengen, um Daten zwecks optimierter Produktionseffizienz zu Wissen und Dienstleistungen zu konvertieren.

Peter Zhou, Vorsitzender von Huawei Data Storage and Intelligent Vision Product Line, kommentierte: "Massendaten werden bei digitalen Unternehmenstransformationen eine zunehmend bedeutsame Rolle spielen. Aktuell werden lediglich 2 % der globalen Datenmenge gespeichert und nur 10 % der Daten werden in Hinblick auf weitere Wertschaffungen genutzt. Unternehmen sehen sich im Umgang mit Massendaten unzureichenden Kapazitäten, Datensilos und komplexem Management ausgesetzt. Unsere OceanStor Pacific-Serie ist für die Behebung dieser Schwachpunkte konzipiert und setzt neue Maßstäbe für eine effiziente, ökonomische und dauerhafte Massendatenspeicherung, wodurch wir zu einem vertrauenswürdigen Ansprechpartner für Massendaten werden."

Shang Haifeng, Vorsitzender des Bereiches Massenspeicherung bei Huawei, erläuterte Huaweis drei strategische Schwerpunkte für Massendatenszenarien wie folgt:

- Führende Technologien: Huawei produziert mehrere dedizierte Hardware-Komponenten und setzt Software-Innovationen wie Multiprotokoll-Interworking, effiziente Reduktionsalgorithmen sowie mehrstufige Ausfallsicherheit wirksam ein, um szenariospezifische Anforderungen erfüllen zu können. - Geschäftsinnovationen: Huawei setzt industrieführende Technologien zum Schutz und zur Minderung von Datenredundanz ein, um das Geschäftsmodell so als erster Industrieakteur für verfügbare Kapazitäten fördern zu können. Dieses Modell informiert seine Nutzer von Anfang genau über das, was sie zu erwarten haben, reduziert Beschaffungskosten, TCO sowie den Nutzungsgrenzwert von Massendaten. - Branchenkenntnis: Huawei lässt sich von branchenspezifischen Anforderungen inspirieren, arbeitet kontinuierlich an der Innovation seiner Erzeugnisse, treibt digitale Unternehmenstransformationen voran und setzt Datenpotenziale frei.

Effizient, ökonomisch und dauerhaft: erste Wahl für Massendaten

Huawei veröffentlichte seine erste Datenspeicherungsgeneration im Jahr 2009 und investierte seither kontinuierlich in Massendatenspeicherung. Seit vier aufeinanderfolgenden Jahren belegen die Marktanteile des Unternehmens den ersten Platz in China. Die OceanStor Pacific-Serie möchte durch den Einsatz jahrelanger Expertise in den Bereichen Soft- und Hardware und mittels wegweisender Innovationen in Bezug auf Effizienz, Kosten und Ausfallsicherheit zur ersten Wahl für Massendaten werden.

- Effizient: Die Serie durchbricht Dienstleistungsgrenzen, um die kompromisslose Interaktion von Datei-, HDFS- und Objektprotokollen zu implementieren und nimmt sich so Leistungseinbüßungen sowie semantischen Verlusten an, die durch herkömmliche Gateways verursacht werden. Im F&E-Bereich des autonomen Fahrens vereinfacht ein einziges Huawei-Speichersystem die Datenverarbeitung über verschiedene Phasen hinweg. Datenmigration zwischen mehreren Speichersystemen wird hinfällig, sodass die Wirksamkeit von Servicebearbeitung um 25 % erhöht und erforderlicher Speicherplatz um 20 % reduziert wird. Durch das Überwinden von Leistungsgrenzen unterstützt das Dateisystem der nächsten Generation bandbreiten- und OPS-intensive Anwendungen und passt sich so zunehmend komplexeren HPC-Anforderungen an. - Ökonomisch: Mit dem innovativen, äußerst zuverlässigen vNode sowie elastischer EC-Technologie setzt sich die Serie über architektonische Grenzen hinweg. Ohne an Leistungsstärke und Ausfallsicherheit einzubüßen, liefert sie eine Festplattennutzung von bis zu 93 %, was den Industriedurchschnitt um mehr als 40 % übertrifft. Ihr brandneuer Node, der sich durch eine hohe Dichte und große Kapazität auszeichnet, unterstützt 120 Festplatten in einem Umfeld von lediglich 5U mit einer 2,67 mal höheren Dichte als Mehrzweck-Speicherserver sowie einer Platzeinsparung von 62,5 %. Heiße, warme und kalte Daten werden automatisch auf SSDs, HDDs und Blu-ray-Festplatten gestaffelt, sodass ein freier, ungestörter Datenfluss möglich wird. - Dauerhaft: Die Serie bietet einen vierstufigen Mechanismus für Daten, Geräte, Systeme und Lösungen, um eine hohe Ausfallsicherheit gewährleisten zu können. Die Vorverarbeitungsfähigkeiten der Serie sowie ihr umfassendes Vermögen, suboptimale Leistungskapazitäten festzustellen, unterstützen die Identifizierung von Störungsrisiken noch vor ihrer Entstehung. Die OceanStor Pacific-Serie nutzt clusterübergreifende aktiv-aktive sowie an drei Standorten vertretene multiaktive DR-Mechanismen für überregionale DR und gewährleistet so rund um die Uhr Online-Dienste für mit Banking verbundenen Abbildungen, Online-Videos sowie weiteren Produktionsanwendungen.

Huawei OceanStor-Speicherdienste wurden bereits in über 150 Ländern für mehr als 12.000 Kunden in verschiedenenen Sektoren implementiert. Diese umfassen Transportunternehmen, Finanzwesen, Regierungseinrichtungen, Energie, Gesundheitswesen, Fertigung und Transport. Huawei OceanStor-Speichersysteme gelten als optimale Wahl für Kunden rund um den Globus, die ihre Servicedaten speichern und verarbeiten möchten.

