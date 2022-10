Artmarket.com: Die Kunstmesse Paris+ wird den französischen Kunstmarkt stärken; Artprice gratuliert Mimosa Echard, Gewinnerin des Marcel-Duchamp-Preises 2022

Artprice.com

Die internationale Organisation Art Basel (im Besitz der MCH-Gruppe) wird ihre erste Kunstmesse Paris+ (20. bis 23. Oktober) eröffnen, welche die FIAC ersetzt. Diese Veränderung folgt einer Welle neuer Galerieeröffnungen in der französischen Hauptstadt, darunter von Skarstedt, David Zwirner und Peter Kilchmann, sowie der Hinzufügung neuer Filialen für Gagosian und Continua und der Einweihung der Pinault-Sammlung an der ehemaligen Bourse de Commerce (Handelsbörse). Zusammengenommen veranschaulichen diese Entwicklungen deutlich die Ambitionen von Paris, in den Zeiten nach COVID-19 und dem Brexit wieder eine dominante Position auf dem globalen Kunstmarkt einzunehmen.

„Aufgrund seiner Geschichte wird Paris immer ein Zentrum für moderne und impressionistische Kunst bleiben, aber die französische Hauptstadt muss sich heute einen Platz in der zeitgenössischen Kunst und in der Tat der ultra-zeitgenössischen Kunst schaffen, oder sie geht das Risiko ein, den digitalen Zug völlig zu verpassen", sagte Thierry Ehrmann, CEO von Artmarket.com und Gründer von Artprice.

„Die Anstrengungen, die von den Vereinigten Staaten nach dem Zweiten Weltkrieg unternommen wurden, haben gezeigt, welchen Einfluss ein starker Markt darauf haben kann, künstlerische Kreativität zu fördern und ihr internationale Sichtbarkeit zu verleihen. Deshalb sind wir sehr stolz, mit Artmarket.com die Vertriebsorganisation ADIAF (Association for the International Distribution of French Art) und den Marcel-Duchamp-Preis zu unterstützen."

Ein selbstgefälliger Pariser Markt

In den letzten zwanzig Jahren ist der Umsatz aus Kunstversteigerungen in Frankreich im gleichen Tempo gestiegen wie in der übrigen Welt, sowohl was das Transaktionsvolumen als auch den Auktionsumsatz betrifft. Wenn wir uns jedoch ausschließlich auf das Segment der zeitgenössischen Kunst konzentrieren (Künstler, die nach 1945 geboren wurden), stellen wir fest, dass Paris im Jahr 2000 3,2 % des weltweiten Auktionsumsatzes erwirtschaftete, jedoch nur 2,6 % im Jahr 2021 und nur 1,8 % im ersten Halbjahr 2022.

Auktionsumsatz für zeitgenössische Kunst pro Stadt: 2000 vs. 2021

New York: 59 Mio. USD im Jahr 2000 – 955 Mio. im Jahr 2021

Hongkong: 558.000 USD – 700 Mio. USD im Jahr 2021

London: 13 Mio. USD im Jahr 2000 – 432 Mio. USD im Jahr 2021

Paris: 3 Mio. USD im Jahr 2000 – 73 Mio. USD im 2021

Dieser Kontext veranlasste die RMN (Réunion des Musées Nationaux), eine Ausschreibung zu starten, um ihr Grand-Palais für eine neue Messe für zeitgenössische Kunst in Paris zu vermieten. Zuvor hatte die FIAC dieses Privileg für fast ein halbes Jahrhundert erhalten, doch jetzt wurde es für die nächsten sieben Jahre an die MHC-Gruppe vergeben. Die innovativen Vorschläge der „Art Basel"-Messen, die von der MCH-Gruppe in Basel, Miami und Hongkong organisiert werden, sollen einen Pariser Marktplatz wiederbeleben, der etwas zu selbstgefällig geworden ist. Statt der 48. Ausgabe des FIAC steht die Stadt der Lichter nun kurz davor, die „große Premiere" der Paris+ zu erleben.

Der Marcel-Duchamp-Preis geht an ...

Der Monat Oktober ist von erheblicher Bedeutung für den Pariser Kunstmarkt, mit zahlreichen Veranstaltungen, die von der magnetischen Anziehungskraft der großen Messen für zeitgenössische Kunst profitieren. Er bietet außerdem eine ausgezeichnete Gelegenheit für die ADIAF, den Marcel-Duchamp-Preis an einen der vier Künstler zu verleihen, die in diesem Jahr in die engere Wahl kamen: Giulia Andreani, Iván Argote, Philippe Decrauzat und Mimosa Echard. Artprice ist stolz darauf, diese Initiative zu unterstützen, und gratuliert der Gewinnerin von 2022, Mimosa Echard.

www.adiaf.com/le-prix-marcel-duchamp-2022/

www.artprice.com/artist/544338/mimosas-echard/lots/pasts

In der Woche vom 17. bis zum 23. Oktober hat Artprice in der französischen Hauptstadt nicht weniger als zwanzig Kunstauktionen verzeichnet. Christie's wird zwei große Veranstaltungen in Paris abhalten (für „moderne Kunst" und „Avantgarde") und wird außerdem die großartige afrikanische Sammlung von Béatrice und Patrick Caput auflösen.

Sotheby's hat sich entschieden, in der darauffolgenden Woche (24. bis 26. Oktober) seine hauptsächlichen Verkaufsveranstaltungen für Kunst durchzuführen, wobei die Paris+ und der damit einhergehende Aufruhr als ideales Sprungbrett dienen werden.

„Phillips wird auf absehbare Zeit keinen Auktionsraum in Frankreich eröffnen."

Das drittgrößte Auktionshaus der Welt nach Umsatz aus Kunstverkäufen hat bestätigt, dass es nicht beabsichtigt, Verkäufe in der französischen Hauptstadt zu veranstalten. Im Moment konzentriert sich Phillips auf die Dynamik von New York – London – Hongkong für seine hochwertigen Verkäufe in seinen Spezialbereichen: zeitgenössische Kunst und Nachkriegskunst (neben Uhren, Schmuck und Design).

Bonhams hingegen verfolgt mit der Übernahme von Cornette de Saint-Cyr, das sowohl in Frankreich als auch in Belgien aktiv ist, eine völlig andere Expansionsstrategie. Ohne die französische Hauptstadt zu überschatten, bietet Brüssel vielen Akteuren auf dem Pariser Kunstmarkt eine recht natürliche Entwicklungsmöglichkeit. Die Galerien Templon, Obadia und Almine Rech haben sich dort nach und nach niedergelassen, während andere Genf oder Luxemburg bevorzugen: zwei Freihafenstädte.

Operation „Zeitgenössische Kunst und NFTs"

Die MCH-Gruppe hat die zeitgenössische Kunst zum wesentlichen Zugpferd ihrer Ausgaben der Art Basel gemacht, mit der Auswahl nur der renommiertesten lokalen und internationalen Galerien und der Schaffung von Synergien mit der Welt der Mode und der Technologie (daher das Pluszeichen (+) im Namen der Messe). Die Tezos-Blockchain – die aus Frankreich hervorgegangen ist – ist auch zu einem der wichtigsten Partner von Art Basel geworden.

Wie wir bereits erwähnt, haben, hat Paris in der Tat Schwierigkeiten, sich auf dem Markt für zeitgenössische und ultra-zeitgenössische Kunst zu behaupten. Seine besten drei Auktionsergebnisse über 20 Mio. USD im ersten Halbjahr 2022 wurden für alte und moderne Kunstwerke erzielt.

Gehende Frau [I] von Alberto Giacometti, aus der Givenchy Collection

von Alberto Giacometti, aus der Givenchy Collection Korb von wilden Erdbeeren , Jean-Baptiste-Siméon Chardin zugeschrieben von Cabinet Turquin.

, Jean-Baptiste-Siméon Chardin zugeschrieben von Cabinet Turquin. Ein nackter Mann mit zwei Figuren, Michelangelo neu zugeschrieben von Christie's.

Im ersten Halbjahr 2022 lag das beste französische Ergebnis für ein zeitgenössisches Werk (d. h. ein Werk eines Künstlers, der nach 1945 geboren wurde) bei 1 Mio. USD, einer Schwelle, die in diesem Jahr bereits 47 Mal in Hongkong, 51 Mal in London und 71 Mal in New York überschritten wurde.

Der aktuelle Marktbericht für ultra-zeitgenössische Kunst von Artprice von Artmarket hebt die Schwierigkeiten hervor, mit denen Frankreich konfrontiert ist, wenn es darum geht, seine eigenen Szene für zeitgenössische Kunst zu kultivieren. So wurden beispielsweise im Jahr 2021 Gemälde von Claire Tabouret – der erfolgreichsten französischen Künstlerin unter 40 Jahren bei Auktionen – in London (49 % ihres Auktionsumsatzes), New York (30 %) und Hongkong (20 %) verkauft.

Paris+ von Art Basel hat daher die Mission, die französische Hauptstadt wieder in den Mittelpunkt des internationalen Marktes für zeitgenössische Kunst zu stellen und dabei ihre Geschichte und ihre Besonderheit zu berücksichtigen.

