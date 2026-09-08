Congress- und Tourismus-Zentrale Nürnberg

Nürnberg im Herbst: Eine Stadt zum Eintauchen

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Nürnberg (ots)

Zwischen Altstadtfest, Kunst, Musik und Shopping: Die Nürnberger Innenstadt zeigt sich im Herbst von ihrer persönlichen und vielfältigen Seite

Nürnberg lässt sich im Herbst nicht nur besichtigen, sondern erleben. Wenn die großen Sommerveranstaltungen vorbei sind, wird die Innenstadt zur Bühne für zahlreiche kleinere und größere Begegnungen: Tradition und Gegenwart, Kunst und Musik, Märkte und Shopping liegen hier nur wenige Schritte voneinander entfernt. Vom Nürnberger Altstadtfest und Herbstmarkt über die Stadt(ver)führungen bis zu Nürnberg Pop, NUEJAZZ, Kunstwochenenden und besonderen Ausstellungen entsteht ein Veranstaltungsreigen, der dazu einlädt, die Stadt nicht nur als Reiseziel, sondern als lebendigen Ort kennenzulernen.

Dr. Andrea Heilmaier, Wirtschafts- und Wissenschaftsreferentin der Stadt Nürnberg, sagt: "Der Herbst in Nürnberg zeigt, wie vielfältig unsere Stadt ist. Märkte, Feste, Kulturveranstaltungen, Gastronomie und Handel sorgen für ein abwechslungsreiches Angebot und machen unsere Innenstadt zu einem Ort, an dem es immer wieder Neues zu entdecken gibt. Mit dem Herbstmarkt, dem Altstadtfest, den Stadt(ver)führungen sowie zahlreichen Konzerten, Ausstellungen und besonderen Einkaufsangeboten gibt es in den kommenden Wochen viele gute Gründe, ins Nürnberger Stadtzentrum zu kommen."

"Nürnberg zeigt sich im Herbst von einer besonders einladenden Seite. Für Besucherinnen und Besucher verbindet die Innenstadt alles, was einen gelungenen Städtetrip ausmacht: Kultur, Geschichte, Kulinarik, Shopping und Veranstaltungen liegen hier nah beieinander. Genau diese Mischung macht Nürnberg zu einem attraktiven Ziel für Tagesgäste und Übernachtungsgäste gleichermaßen", so Yvonne Coulin, Geschäftsführerin der Congress- und Tourismus-Zentrale Nürnberg.

Tradition erleben, statt sie nur anzuschauen

Den Auftakt macht Mitte September ein besonders dichtes Veranstaltungswochenende. Vom 16. September bis 4. Oktober 2026 lädt das Nürnberger Altstadtfest auf die Insel Schütt und den Hans-Sachs-Platz. Musik, Folklore, fränkische Spezialitäten und das traditionelle Fischerstechen auf der Pegnitz gehören zu den festen Bestandteilen des Festes. Die Veranstaltung zählt zu den wichtigsten Festen der Region und verbindet fränkische Lebensart, Kulinarik und Tradition. Parallel dazu findet vom 17. September bis 4. Oktober 2026 auf dem Hauptmarkt der Nürnberger Herbstmarkt statt. Neben Warenangeboten und Kunsthandwerk gehören regionale Spezialitäten wie Bratwürste, Federweißer und Zwiebelkuchen zum Marktgeschehen.

Nürnberg von innen kennenlernen

Besonders unmittelbar wird dieser Zugang bei den Stadt(ver)führungen vom 18. bis 20. September 2026. Unter dem diesjährigen Motto "Zeitfenster" stehen rund 1.000 Routen zur Auswahl, die Nürnberg und Fürth aus ungewöhnlichen Perspektiven zeigen.

Statt die Stadt nur entlang der bekannten Sehenswürdigkeiten zu erkunden, geht es dabei um Geschichten, Menschen, Orte und Einblicke hinter die Kulissen. Genau diese Perspektivwechsel machen den Herbst zu einer guten Jahreszeit für alle, die Nürnberg näher kennenlernen möchten.

Durch die Quartiere bummeln, entdecken und einkaufen

Auch die Innenstadt selbst wird zum Bestandteil des herbstlichen Programms. Die lange Einkaufsnacht am 24. Oktober 2026 und ein Kunsthandwerkermarkt am 10. Oktober 2026 laden dazu ein, die Nürnberger Einkaufsstraßen und Quartiere jenseits klassischer Sehenswürdigkeiten zu entdecken. Der für 27. September 2026 geplante verkaufsoffene Sonntag fällt dabei mitten in die Zeit von Herbstmarkt und Altstadtfest und verbindet Festgeschehen und Shopping.

Internationale Kunst trifft Nürnberger Geschichte

Dass Nürnberg im Herbst auch ein Ort für internationale Gegenwartskunst ist, zeigt die Ausstellung der US-amerikanischen Künstlerin Alexandra Grant im Neuen Museum Nürnberg. Unter dem Titel "Ein Stern genügt, um an das Licht zu glauben" ist die Ausstellung noch bis 11. Oktober 2026 zu sehen. Grant übersetzt literarische Texte in Bilder und hat sich für die Ausstellung intensiv mit Nürnberg und seiner literarischen Geschichte auseinandergesetzt. Damit entsteht eine besondere Verbindung zwischen internationaler Kunst und dem Ort, an dem sie gezeigt wird. Für Besucherinnen und Besucher lässt sich der Museumsbesuch zugleich mit einem Spaziergang durch die Innenstadt, einem Abstecher in den Handwerkerhof oder einem Einkaufs- und Gastronomiebesuch verbinden.

Klingt nach Nürnberg: Pop, Jazz und neue Kulturorte

Im Oktober und November verändert sich der Rhythmus der Stadt. Beim Nürnberg Pop Festival vom 8. bis 10. Oktober 2026 treffen sich Musik-, Kunst- und Kulturinteressierte an unterschiedlichen Orten der Innenstadt. Das Festival gilt als eines der bedeutendsten Club- und Showcasefestivals in Süddeutschland. Mit dem NUEJAZZ Festival, das vom 24. Oktober bis 15. November 2026 stattfindet, folgt ein weiterer musikalischer Schwerpunkt. Das Festival hat sich zu einem namhaften Jazzfestival in Deutschland entwickelt und bringt internationale und nationale Künstlerinnen und Künstler nach Nürnberg.

Ergänzt wird das kulturelle Angebot durch das Art Weekend vom 9. bis 10. Oktober 2026, bei dem Kunstorte, Galerien und weitere kulturelle Einrichtungen im Mittelpunkt stehen.

Ein Herbstwochenende, viele Facetten

Wer Nürnberg im Herbst besucht, muss sich nicht für eine Veranstaltung entscheiden. Vieles liegt auf kurzen Wegen miteinander verbunden. Der Tag kann auf dem Markt beginnen, weiter durch die historische Altstadt führen und bei einer Stadtführung einen neuen Blick auf bekannte Orte eröffnen. Danach geht es in ein Geschäft oder eine Galerie, ins Museum oder Café. Am Abend wird aus dem Stadtrundgang ein Konzertbesuch, eine lange Einkaufsnacht oder ein Abend in einem der zahlreichen Kultur- und Gastronomieorte.

Gerade diese Mischung macht den Reiz des Nürnberger Herbstes aus: er bietet die Gelegenheit, die Stadt auf vielen kleineren Bühnen kennenzulernen. Wer kommt, kann nicht nur Sehenswürdigkeiten sehen, sondern in Nürnberger Alltag, Kultur, Tradition und Lebensgefühl eintauchen.

Weiterführende Links

Herbstveranstaltungen in der Innenstadt: https://www.nuernberg.de/internet/stadtportal/veranstaltungen_events_highlights.html#_0_162

Events in Nürnberg: https://tourismus.nuernberg.de/erleben/events/

Web-App "Nürnberger Quartiere": https://quartiere-nuernberg.de

Instagram-Kanal "citylife.nuernberg": https://www.instagram.com/citylife.nuernberg/?hl=de