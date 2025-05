Congress- und Tourismus-Zentrale Nürnberg

Musikfestivals Nürnberg - Klingt nach!

Bild-Infos

Download

Nürnberg (ots)

Die Congress- und Tourismus-Zentrale Nürnberg (CTZ) startet die Kampagne "Musikfestivals Nürnberg - Klingt nach!", die den Fokus auf Nürnbergs vielfältige Musikfestival-Szene legt. Ziel ist es, die Stadt als attraktive Destination für Musikbegeisterte zu positionieren und die emotionalen Erlebnisse in den Vordergrund zu rücken, die durch das Zusammenspiel von Klang, Atmosphäre und besonderen Veranstaltungsorten entstehen.

Stellvertretend für die musikalische und kulturelle Vielfalt Nürnbergs, stehen folgende Festivals im Zentrum der Kampagne: das st. katharina open air, das Musikfest ION, das Klassik Open Air, das Bardentreffen, Nürnberg Pop und das NUEJAZZ Festival. Jedes dieser Festivals schafft mit seiner besonderen Atmosphäre und musikalischen Ausrichtung intensive Hörerlebnisse - in gotischen Ruinen, historischen Kirchen, auf öffentlichen Plätzen oder in urbanen Clubs. Sie alle prägen den musikalischen Veranstaltungskalender der Stadt maßgeblich und machen deutlich, dass Musik in Nürnberg nicht nur gehört, sondern gefühlt wird.

Marcus König, Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg, unterstreicht den Stellenwert der neuen Marketingkampagne: "Nürnberg ist ein Fest. Unsere Festivals strahlen weit über die Stadt und die Region hinaus und begeistern Einheimische und Gäste gleichermaßen. Jetzt zeigen wir in einer starken Kampagne noch deutlicher, dass wir die Festivalmetropole sind. Die Mischung macht's: Nürnberg hat Kultur, Nürnberg hat Geschichte, Nürnberg hat Kulinarik. Wir freuen uns auf viele Besucherinnen und Besucher, die unsere Festivals genießen."

Yvonne Coulin, Geschäftsführerin der CTZ Nürnberg, ergänzt: "Mit der Kampagne 'Musikfestivals Nürnberg - Klingt nach!' zeigen wir die emotionale Tiefe und kulturelle Relevanz, die Musik in Nürnberg hat. Unsere Festivals sprechen ganz unterschiedliche Zielgruppen an - vom Klassikfan über Jazzliebhaber:innen bis hin zur jungen Club-Szene. Diese Vielfalt spiegelt nicht nur das breite Kulturangebot der Stadt wider, sondern macht Nürnberg auch für Städtereisende besonders attraktiv."

Nürnberg ist bekannt für seine Geschichte, seine kulinarischen Spezialitäten und den Christkindlesmarkt. Darüber hinaus blickt die Stadt auch auf eine beeindruckende musikalische Vergangenheit zurück: Nürnberg war die Heimat des berühmten Meistersingers Hans Sachs, Wirkungsstätte Johann Pachelbels und ein bedeutendes Zentrum des frühen Instrumentenbaus, des Musikdrucks und des Notenhandels. Schon früh entwickelte sich in Nürnberg eine große Vielfalt an Musikstilen, die sich bis heute in unterschiedlichen Formaten widerspiegeln. Die Musikfestivals in Nürnberg - ob große Publikumsmagneten oder fein kuratierte Festivals für Kenner - tragen diese Vielfalt in die Welt hinaus. Sie nutzen die architektonischen Besonderheiten der Stadt, verwandeln historische Orte in Bühnen und schaffen so eine besondere Verbindung zwischen Musik, Raum und Publikum.

Moritz Puschke, geschäftsführender Intendant des Musikfest ION, spricht stellvertretend für die Festivalmacher:innen: "2021 bin ich von Berlin, wo ich 15 Jahre lang Festivals geleitet habe, nach Nürnberg gezogen - und war sofort beeindruckt: Was die Musikfestivals hier an künstlerischer Qualität, stilistischer Vielfalt und innovativen Konzertformaten auf die Bühne bringen, ist bundesweit einzigartig und hat eine große, überregionale Strahlkraft. Mir war schnell klar: Nürnberg ist eine echte Festivalmetropole! Deshalb freut es mich besonders, dass wir Festivalmacher:innen nun gemeinsam den Start unserer neuen Kampagne verkünden können."

Begleitet wird die Kampagne von digitalen und analogen Marketingmaßnahmen, darunter eine neue Landingpage auf tourismus.nuernberg.de, verschiedene Social-Media-Formate, ein Imagevideo, Informationen für Journalist:innen im Media Room, Kampagnen-Merchandise für Festivalbesuchende sowie Aktionen in internationalen Märkten.

Weiterführende Links

Die Landingpage auf der Webseite: https://tourismus.nuernberg.de/erleben/musik-theater-film/musik/musikfestivals/

Weiterführende Informationen im Media Room: https://tourismus.nuernberg.de/medien/musikfestivals-nuernberg/

Zum Merchandise der Kampagne: https://shop-nuernberg.de/

Mehr Informationen in Deutsch und Englisch finden Sie in unserem Media Room unter: https://tourismus.nuernberg.de/medien/ und auf unseren Social-Media-Kanälen Facebook (@tourismus.nuernberg), Instagram (@nuernberg_travel) und LinkedIn (@Congress- und Tourismus-Zentrale Nürnberg).