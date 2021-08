Casio Computer Co., Ltd.

Casio bringt in Zusammenarbeit mit der Scuderia AlphaTauri neue EDIFICE-Uhren mit 6K-Karbonfaser auf den Markt

Tokio (ots/PRNewswire)

Farbschema mit marineblauer Teamfarbe und Fluoro-Akzenten

Casio Computer Co., Ltd. gab heute die Veröffentlichung neuer Ergänzungen der EDIFICE-Linie von Hochleistungs-Chronographen bekannt, die auf dem Markenkonzept von "Geschwindigkeit und Intelligenz" basieren. Die Modelle EQB-1200AT, EFS-S580AT und EFR-571AT verfügen über ein Zifferblatt aus 6K-Karbon* und sind die dritte Serie von Modellen, die in Zusammenarbeit mit dem Formel-1TM-Team Scuderia AlphaTauri entwickelt wurden.

*Ein Material, das aus Filamenten gewebt ist, die jeweils aus 6.000 Kohlenstofffasern bestehen.

Die Scuderia AlphaTauri ist ein Rennteam mit vielen jungen, aufstrebenden Fahrern. Die Spitzentechnologien des Teams und sein leidenschaftliches Streben nach Geschwindigkeit passen hervorragend zum EDIFICE Markenkonzept. Casio ist seit 2016 offizieller Partner, als das Team noch Scuderia Toro Rosso hieß.

Die neuen Uhren EQB-1200AT, EFS-S580AT und EFR-571AT verfügen über ein Zifferblatt aus 6K-Kohlefaser, das aus der zweiten Zusammenarbeit mit der Scuderia AlphaTauri stammt, die großen Anklang gefunden hat. Die Uhren enthalten die Formula OneTM Technologie mit Uhrendesigns, die die gleiche Art von hochfesten Karbonfasern verwenden, wie sie in den Flügeln und Böden von Rennwagen verwendet werden. Die marineblaue Farbe des Teams gibt den allgemeinen Ton an, und fluoreszierendes Gelb - die Farbe der Kleidung, die die Mechaniker nach den Rennen tragen - hebt wichtige Komponenten wie den Ziffernblattring, den Sekundenzeiger, den Anzeigezeiger und den Stoppuhrknopf hervor und sorgt für die hohe Sichtbarkeit, die für eine sichere Arbeit im Fahrerlager und in den Boxen erforderlich ist.

Alle drei Modelle sind bis zu einer Tiefe von 100 Metern wasserdicht. Die EQB-1200AT und die EFS-S580AT sind mit einem Glas aus hochfestem Saphirglas ausgestattet, das auch unter den härtesten Rennbedingungen ein sicheres Gefühl vermittelt. Die EQB-1200AT ist außerdem mit Mobile Link-Funktionen ausgestattet, die sich automatisch auf die korrekte Zeit einstellen, wenn sie mit einem Smartphone über die zugehörige App gekoppelt wird, und bietet so die präzise Zeitmessung, die Teammitglieder benötigen, die ihren Tag minutengenau planen. Die App bietet rund 300 Städte zur Auswahl, aus denen die Weltzeit einfach eingestellt werden kann - ideal für ein Team, das in der ganzen Welt unterwegs ist.

