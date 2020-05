Philippinische Verkehrsbehörde startet neues Onlineportal von DERMALOG

DERMALOG Identification Systems GmbH

Als Dienstleister rund um das Thema Landverkehr ist das philippinische Land Transportation Office (LTO) eine der wichtigsten Behörden des Inselstaates. Mit Unterstützung des Hamburger Unternehmens DERMALOG hat die Behörde ein neues Portal gestartet, das philippinischen Bürgern den Online-Zugang zu allen LTO-Diensten bietet - und das ohne lange Wartezeiten.

Den Führerschein beantragen, das Auto registrieren lassen oder Strafzettel begleichen: All dies ist auf den Philippinen jetzt online möglich. Das Land Transportation Office, die zuständige Behörde für den philippinischen Landverkehr, hat am 18. Mai die neue Webseite portal.lto.gov.ph gestartet.

Das LTO-Portal bietet einen schnellen und rund um die Uhr verfügbaren Zugang zu den Dienstleistungen der Behörde per Computer, Tablet oder Smartphone. Insbesondere in Zeiten von COVID-19 und den damit verbundenen Einschränkungen der Bewegungsfreiheit stellt das neue System einen bedeutenden Vorteil dar. Nach der Registrierung können die philippinischen Bürger ihren Führerschein beantragen, ihr Auto anmelden oder einen Termin in einer der LTO-Niederlassung vereinbaren. Die bargeldlose Zahlung aller Bußgelder und Gebühren ist nun auch online möglich. Das spart Zeit und Geld, denn mit dem Start des Portals entfallen auch zahlreiche Gebühren.

Zudem ist das neue Onlineportal mit einem so genannten Land Transport Management System (LTMS) kombiniert, das ein Automatisiertes Biometrisches Identifikationssystem (ABIS) von DERMALOG mit Gesichts- und Fingerabdruck-Identifizierung umfasst. Dies verhindert falsche oder doppelte Identitäten. Darüber hinaus ermöglicht das neue System die Integration von Diensten anderer Regierungsstellen auf den Philippinen.

Auch die LTO-Mitarbeiter profitieren von der Digitalisierung der Behörde. Anfragen können dank des neuen Systems mit wenigen Klicks bearbeitet werden. Das spart Zeit und hohe Kosten für das Land Transportation Office. "Das neue System ist ein entscheidender Schritt auf unserem Weg, eine der führenden Regierungsbehörden zu werden, die schnelle und effiziente Dienste für einen fortschrittlichen Verkehrssektor bietet", sagt LTO-Chef Edgar Galvante.

Als führender Systemintegrator im Bereich E-Government hat DERMALOG das neue Webportal und das Land Transport Management System (LTMS) für LTO entwickelt. Um die umfassende Modernisierung umzusetzen, hat das in Hamburg ansässige Unternehmen auch ein komplettes, hochmodernes Rechenzentrum in Manila mit einer Kapazität von mehr als 5 Petabyte und mehr als 1 Million Rechentransaktionen pro Tag errichtet.

Das neue Portal macht LTO zur fortschrittlichsten Behörde auf den Philippinen und zu einer der fortschrittlichsten Regierungsbehörden weltweit.

