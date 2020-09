National Geographic Channel

COVID-19 nur ein Weckruf? National Geographic zeigt neue Dokumentation "Die Virus-Jäger" am 29. November

München (ots)

- Neue Dokumentation zeigt auf, wie groß die Gefahr weiterer Pandemien ist - Wissenschaftler, die in verschiedenen Risikogebieten forschen, gewähren Einblicke in ihre Arbeit - Deutsche Erstausstrahlung am 29. November um 20.10 Uhr auf National Geographic

Das Coronavirus SARS-CoV-2 und die dadurch verursachte Atemwegserkrankung COVID-19 haben eine weltweite Krise verursacht. Für einen noch nicht absehbaren Zeitraum wird die Menschheit mit dem Virus und den einhergehenden Maßnahmen leben müssen. Doch Wissenschaftler warnen bereits davor, dass weitere hochgefährliche Seuchen von Tieren auf Menschen übertragen werden könnten. Was können wir tun, um künftige Pandemien abzuwenden, bevor es dafür zu spät ist?

National Geographic präsentiert die neue Dokumentation "Die Virus-Jäger" am 29. November um 20.10 Uhr als deutsche TV-Premiere.

Über "Die Virus-Jäger":

In der neuen Dokumentation "Die Virus-Jäger" reisen der Epidemiologe Christopher Golden und der ABC-Reporter James Longman in vier Kontinente, um sich mit Experten - den sogenannten "Virus-Jägern" - zu treffen. Diese setzen sich aus mutigen Wissenschaftlern zusammen, die in Risikogebieten Forschungen anstellen, um den COVID-19-Ausbruch besser zu verstehen und die nächste tödliche Pandemie zu verhindern. Bei ihrer Reise über die Kontinente tauchen Golden und Longman in die Welt der Virus-Jäger ein und treffen u. a. eine Fledermaus-Forscherin, zwei Ebola-Experten und die Wissenschaftlerin, die den ersten COVID-19-Fall außerhalb Chinas entdeckte. Mithilfe von Feldforschung und Datenanalysen identifizieren die Wissenschaftler, was Krankheiten auslöst, warum sie sich ausbreiten, was sie stoppen kann und welche Gruppen besonders gefährdet sind.

Das Virus-Jäger-Team besteht aus:

- Jim Desmond, Interventionist für Krankheiten und Wildtiere - Supaporn Wacharaplusadee, Virus-Gen Forscher - Kendra Phelps, Fledermaus-Wissenschaftlerin - Rohit Chitale, Forscher für das US-Verteidigungsministerium / Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA)

Sendetermin:

- "Die Virus-Jäger" am 29. November um 20.10 Uhr als deutsche TV-Premiere auf National Geographic - Wahlweise im englischen Original oder der deutschen Synchronfassung - Im Anschluss auch über Sky Go, Sky On Demand, Sky Ticket, in der Megathek auf MagentaTV sowie Vodafone Select und GigaTV verfügbar

