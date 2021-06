Hostpoint AG

Hostpoint feiert 20-jähriges Jubiläum und blickt auf erfolgreiche Geschichte zurück

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Rapperswil-Jona (ots)

Vor zwanzig Jahren gründeten drei Jungunternehmer aus Rapperswil-Jona den heute grössten und führenden Webhosting-Provider und Domainregistrar der Schweiz. Hostpoint wirft anlässlich dieses runden Geburtstags einen Blick in die Vergangenheit und beleuchtet die wichtigsten Meilensteine der Firmengeschichte.

Seit dem Gründungsjahr von Hostpoint 2001 hat sich das Internet stark verändert. Damals verfügten die im hiesigen Markt angebotenen Webhosting-Dienstleistungen noch über einen geringen Leistungsumfang und waren zudem meist kostspielig, komplex und kaum automatisiert. Markus Gebert, Claudius Röllin und Sandro Bertschinger erkannten darin ein grosses Potenzial und wollten einfach zu bedienende und leistungsstarke Webhosting- und E-Mail-Dienstleistungen bereitstellen.

Über die Jahre entwickelte sich Hostpoint zum grössten Anbieter von Webhosting-Services und zum führenden Domainregistrar der Schweiz und war gleichzeitig Zeitzeuge einiger wichtiger Entwicklungen der digitalen Welt. Der Aufstieg der sozialen Medien und der Durchbruch der mobilen Internetnutzung gehörten ebenso dazu wie der immer umfangreichere Datenverkehr, die gesteigerten Anforderungen an Datensicherheit oder der stetige technologische Fortschritt. Hostpoint gelang es, während dieser Zeit kontinuierlich zu wachsen und sein Produktportfolio gezielt auszubauen.

Pionierrolle bei der Software für Webhosting-Verwaltung

Mit der 2007 erfolgten Einführung des "Hostpoint Control Panels", einer vollständig selbst entwickelten Verwaltungssoftware für Webhosting-Services, setzte Hostpoint einen ersten grösseren Meilenstein. Schon früh legte Hostpoint viel Wert darauf, wichtige Kernelemente der Unternehmenssoftware selbst zu entwickeln, und setzte dabei auf den Entwicklungs- und Infrastrukturstandort Schweiz.

Hostpoint investierte über die Jahre in die Diversifizierung des eigenen Angebotsportfolios. So erfolgte 2004 mit der Lancierung des Website-Baukastens "web-o-mat" der Einstieg in das sogenannte SaaS-Geschäft ("Sofware as a Service"). Diese Lösung wurde 2011 durch das neuere Produkt "Sites" abgelöst und im selben Jahr durch die E-Commerce-Lösung "Webshop" ergänzt. Seit 2010 bietet Hostpoint auch Angebote im Bereich der Managed Server. Diese wurden 2019 durch die virtualisierten "Managed Flex Server" abgelöst.

Seit zwanzig Jahren stetiges Wachstum bei Umsatz und Personal

Das kontinuierliche und organische Wachstum von Hostpoint zeigt sich bei der Entwicklung der Umsatz- und Mitarbeiterzahlen. Im Jahr 2013 konnte erstmals die Marke von 10 Millionen Franken und fünf Jahre später jene von 20 Millionen Franken überschritten werden. In den vergangenen Jahren stieg der Umsatz um jeweils rund 10 Prozent und erreichte 2020 den bisherigen Rekord von 24 Millionen Franken.

Auch die Anzahl der Mitarbeitenden stieg in den vergangenen zwei Jahrzehnten stetig an. Seit im Jahr 2008 der Supportbereich stark ausgebaut wurde, arbeiten mehr Mitarbeitende im Kundendienst als in allen anderen Bereichen zusammen. Aber auch in den anderen Kernbereichen Softwareentwicklung und Systemtechnik gelang es trotz harter Konkurrenz, immer wieder gut ausgebildetes Personal zu finden und dieses durch hervorragende Arbeitsbedingungen auch langfristig zu halten.

Meilensteine der Hostpoint-Geschichte und der digitalen Welt seit 2001

Hostpoint hat sich das Jubiläum zum Anlass genommen, einen eingehenden Blick auf die vergangenen zwei Jahrzehnte zu werfen und die Meilensteine der Firmengeschichte wichtigen Ereignissen der Internetgeschichte gegenüberzustellen. Interessierte Besucherinnen und Besucher können sich auf einer eigens dafür eingerichteten Seite eingehender mit der Hostpoint-Geschichte befassen und gleichzeitig beim grossen Jubiläumswettbewerb attraktive Preise gewinnen.

Weitere Informationen zur Hostpoint-Geschichte und zum Jubiläumswettbewerb:

https://www.hostpoint.ch/timeline

Hostpoint - Der führende Schweizer Hosting- und Cloud-Provider

Mit 20 Jahren Erfahrung ist Hostpoint der grösste Schweizer Webhosting-Provider. Hostpoint bietet einfache und unkomplizierte Lösungen aus einer Hand - für E-Mail, Websites, Webshops und Domains. Als ICANN-akkreditierte und führende Domain-Registrierungsstelle verwaltet Hostpoint rund 800'000 Domainnamen und sorgt mit seiner topmodernen Infrastruktur mit Serverstandort Schweiz jeden Tag dafür, dass rund 300'000 Schweizer Websites stabil betrieben werden. Der beste Support der Branche bietet an 365 Tagen im Jahr eine individuelle, kompetente und effiziente Kundenbetreuung in vier Sprachen. Das zu 100 % inhabergeführte Unternehmen mit Sitz in Rapperswil-Jona SG beschäftigt 75 Mitarbeitende.