GCLSI liefert G-Home Solar-Kits an das deutsche Unternehmen Enpal

Suzhou, China (ots/PRNewswire)

GCL System Integration Technology Co., Ltd. ("GCLSI" oder "das Unternehmen") (Shenzhen:002506), ein führendes Photovoltaik (PV)-Unternehmen in China, hat erfolgreich eine Bestellung seiner G-Home Solar Kits an Enpal, den führenden Anbieter von Solarenergielösungen in Deutschland, ausgeliefert. Dies stellt einen wichtigen Schritt in der Entwicklung von GCLSI auf den Überseemärkten dar, da sich das Unternehmen von einem Lieferanten von Standardausrüstungen für neue Energien zu einem Dienstleister für kundenspezifische Lösungen entwickelt.

Das G-Home Solar Kit besteht aus GCL-Hocheffizienzmodulen und dem Balance of System (BOS). Da das System vormontiert ist, vereinfacht es die Installation und verkürzt die Installationszeit erheblich. Im September 2020 unterzeichnete GCLSI eine strategische Vereinbarung mit Enpal über die Lieferung von 5.000 G-Home Solar-Kits. Als deutsches Unternehmen für dezentrale Energieversorgung, das neue Energielösungen für Haushalte anbieten möchte, ist Enpal eine aufstrebende Kraft in der Branche für intelligente neue Energie.

"GCLSI erfasst mit seinen Produkten und Dienstleistungen die allgemeine Marktrichtung, und unsere derzeitige Transformation spiegelt die wichtige Entwicklung wider, die wir durchlaufen", sagte Thomas Zhang, CEO von GCLSI. "Gestärkt durch unseren technologischen Vorsprung sowie unsere intensive Fokussierung auf den deutschen Markt freuen wir uns sehr, diese Lieferung an Enpal abzuschließen und unser Produkt G-Home Solar Kit bald auf den breiteren internationalen Markt zu bringen."

Das G-Home Solar Kit von GCLSI ist eine qualitativ hochwertige Lösung für Hauseigentümer aus einer Hand. Der anpassungsfähige und anpassbare Bausatz kann eine Vielzahl von Dächern bedienen und erleichtert die Einrichtung und Installation für unterschiedliche Kunden und Bedürfnisse. Übernahme des G-Home Solar Kit von GCLSI, mit der Fähigkeit, Energiespeicher und Home Energy Management Systems (HEMS) zu verschmelzen, wodurch Hausbesitzer in die Lage versetzt werden, Solarenergie während der Nacht einzufangen und als intelligente, ökologische Energielösung zu dienen.

GCLSI hat sich in den letzten Jahren verstärkt auf Technologie-F&E konzentriert und bietet technische Konstruktionsdienstleistungen für verschiedene Arten und Größenordnungen von PV-Stromerzeugungssystemen an. Es ist in der Lage, sein komplettes industrielles Supply-Chain-Management-System zu nutzen und den Kunden die bestmögliche und passendste System- und Produktlösung anzubieten. Im Zuge seiner globalen Expansion ist GCLSI bestrebt, breitere Perspektiven zu erkunden und noch mehr Lösungen auf dem deutschen Markt für saubere Energie anzubieten.

Informationen zu GCLSI

GCL System Integration Technology Co. Ltd (002506.SZ) (GCLSI) ist Teil der GCL Group, einem globalen Energiekonglomerat, Chinas größtem nicht-staatlichen Energieunternehmen mit Schwerpunkt auf neuen und sauberen Energien und damit verbundenen Dienstleistungen. GCL System Integration ist derzeit auf der ganzen Welt tätig und verfügt über fünf Modulproduktionsstätten auf dem chinesischen Festland und eine in Vietnam mit einer Modulkapazität von 8 GW und einer zusätzlichen Kapazität von 4,3 GW an hocheffizienten Zellen, was das Unternehmen zu einem Modulproduzenten von Weltklasse macht. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.eucure.com/en/.