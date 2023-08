Huawei Consumer Business Group

Gemeinsam globale Chancen ergreifen: Huawei stellt Wachstum und Innovation auf der HDC.Together 2023 vor

Huawei hat auf seiner jährlichen Flaggschiff-Entwicklerkonferenz HDC.Together, welche im August dieses Jahres stattfand, eine Reihe von Geschäftsupdates und Innovationen vorgestellt. Mit über 300 teilnehmenden globalen Entwicklern und Geschäftsführern hat Huawei das Wachstum von Huawei Mobile Services (HMS) hervorgehoben und seine neuesten Innovationen und Partnerschaftslösungen vorgestellt.

Huawei ebnet einen Weg zu internationalen Märkten

Walter Ji Rengui, Präsident, Consumer BG, Global Ecosystem Development and Operations Department, sagte: „Im vergangenen Jahr haben wir bemerkenswerte Ergebnisse bei der Produktinnovation und der Geschäftsentwicklung erzielt. Diese beeindruckenden Ergebnisse spiegeln unser Engagement für Wachstum wider, mit einem Anstieg an weltweit registrierten Entwicklern und kooperierenden Partnern."

AppGallery hat sich weltweit unter den Top 3 der Ökosysteme für mobile Anwendungen etabliert. Es zog 580 Millionen monatliche aktive Nutzer an, mit über 170 Millionen Quick Apps MAU und 6,35 Millionen registrierten Entwicklern weltweit.

Während seiner Rede auf der HDC.Together, sagte Atanas Raykov, Vizepräsident für Wachstum bei Rakuten Viber: „Unsere App war eine der ersten, die in AppGallery aufgenommen und in HMS Core integriert wurde. Diese Zusammenarbeit hat Viber an die Spitze katapultiert und uns geholfen, Millionen von Nutzern in der EMEA-Region zu gewinnen. Unsere jüngste Partnerschaft mit Huawei AppGallery unterstreicht unser Engagement, den Huawei-Nutzern in Europa exklusive Vorteile zu bieten."

Mit Petal Ads, dem mobilen Werbe-Ökosystem von Huawei, hat die Marke erkannt, dass die Zahl der Anbieter, die Werbetreibenden eine umfassende globale Lösung anbieten können, noch begrenzt ist. Petal Ads sieht darin eine Chance, Werbetreibenden dabei zu helfen, kommerzielle Verbindungen weltweit zu erleichtern und Regionen, einschließlich China, miteinander zu verbinden. Ihre Vision ist es, einen effizienten, wachstumsorientierten Wirtschaftskreislauf aufzubauen.

Petal Ads vertieft partnerschaftliche Bindungen

Auf der diesjährigen HDC.Together Unterzeichnungszeremonie, hat Huawei ein Memorandum of Understanding (MOU) mit zwei seiner angesehenen Partner, Poly-Gamma und Andalucía Tourism, unterzeichnet.

Poly-Gamma, ein Open-Source-Werbeunternehmen, geht eine Partnerschaft mit Petal Ads ein, um durch das Premium-Inventar der Plattform und die neuartige Zuordnung seine Reichweite bei Premium-Nutzern sowohl auf dem chinesischen als auch auf dem globalen Markt zu erhöhen.

Bei der Zeremonie waren wichtige Persönlichkeiten wie ihr CEO Travis Dahm und Vorstandsmitglied Salvatore Buccellato anwesend, um ihre Unterstützung für diese dauerhafte Partnerschaft zu bekunden.

Der Marketing Executive Manager von Turismo Andalucía, Juan Manuel Ortiz Pascual, und der Digital Marketing Manager Moisés Rubiño nahmen ebenfalls an der Unterzeichnungszeremonie teil. Dieser strategische Schritt spiegelt ihr Engagement wider, dieses Reiseziel auf dem chinesischen Markt durch Petal Ads zu fördern, und zwar bereits während der Golden Week Festival Season.

Juan Manuel Ortiz Pascual, Marketing Executive Manager von Turismo Andalucía, erläuterte die Chancen und Herausforderungen des Tourismus in der neuen Ära der Globalisierung und die Bedeutung chinesischer Touristen für Spanien. Er betonte, dass „der Schlüssel zum Marketing darin liegt, wie man potenzielle Nutzer des Auslandstourismus genau und effizient erreicht."

Justin Chen, Präsident der Advertising BU, Huawei Consumer Cloud Service, sagte: „Die Mission von Petal Ads ist klar – Unternehmen mit effizienten und präzisen Tools zu versorgen, die das Wachstum fördern. Mit einer Reihe innovativer Lösungen sind wir in der Lage, Hochleistungsmarketing neu zu definieren und gleichzeitig ein sicheres Werbeumfeld für alle zu gewährleisten."

