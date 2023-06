TG ImmunoPharma Co., Ltd.

TG ImmunoPharma Gibt FDA-Zulassung Für Klinische Studie Des Bispezifischen Antikörpers TGI-6 Bekannt

Hefei, China (ots/PRNewswire)

TG ImmunoPharma Co., Ltd. (TGI), ein führendes Biotech-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung neuartiger immunonkologischer Therapien spezialisiert hat, freut sich, bekannt zu geben, dass die FDA die Genehmigung der klinische Studie des TGI-6, seinem bahnbrechenden bispezifischen Antikörper, erteilt hat. TGI-6 zielt auf einzigartige tumorassoziierte Antigene (TAA) und gleichzeitig auf die CD3-Moleküle und ermöglicht so eine effiziente Anti-Tumor-Reaktion. Der Antikörper zeigt eine außergewöhnliche Anti-Tumor-Aktivität, ein günstiges Sicherheitsprofil und eine ausgezeichnete Arzneitauglichkeit.

Das TAA von TGI-6 drückt sich in unterschiedlichen soliden Tumoren stark aus, unter anderem bei Darmkrebs, Brustkrebs, Leberzellkarzinom, Magenkrebs, Eierstockkrebs, Bauchspeicheldrüsenkrebs und weiteren. Dies macht TGI-6 zu einem vielversprechenden Kandidaten für die Behandlung eines breiten Spektrums solider Tumore. Präklinische Studien haben gezeigt, dass TGI-6 in Tiermodellen für Darmkrebs nach einmaliger Verabreichung zu einer vollständigen Rückbildung des Tumors führen kann. TGI-6 ist so konzipiert, dass es eine hohe zytotoxische Aktivität beibehält und gleichzeitig das Risiko eines Zytokinfreisetzungssyndroms (CRS) minimiert.

„Wir freuen uns sehr über die FDA-Zulassung für die klinische Studie von TGI-6", erklärte Professor Zhigang Tian, Gründer von TGI und Mitglied der Chinesischen Akademie der Technik und der Academia Europaea. „TGI-6 hat in präklinischen Studien eine herausragende Anti-Tumor-Aktivität und eine hohe Sicherheit gezeigt. Wir haben großes Vertrauen in sein Potenzial als neuartige Therapie für solide Tumore."

Angesichts dieses bedeutenden Meilensteins, sucht TGI aktiv nach internationalen Partnern für die Zusammenarbeit bei der Entwicklung, den klinischen Studien, sowie einer eventuellen Vermarktung von TGI-6. Durch die Zusammenarbeit mit Pharma- und Biotechnologieunternehmen will TGI deren Fachwissen in der klinischen Entwicklung und im Marktzugang nutzen, um die weltweite Verfügbarkeit von TGI-6 für Patienten voranzutreiben.

TGI bleibt seiner Mission treu, die Krebsheilkunde durch innovative Immuntherapien zu revolutionieren. Dank der FDA-Zulassung für die klinische Prüfung von TGI-6, ist das Unternehmen in der Lage, die Entwicklung präziser Therapien für solide Tumore weiter voranzutreiben. Interessenten sind herzlich eingeladen, Kooperationsmöglichkeiten zu prüfen und TGI in seinem Streben nach neuartigen Behandlungsmöglichkeiten zu unterstützen, welche die Ergebnisse für Patienten verbessern.

Informationen zu TG ImmunoPharma Co., Ltd. (TGI)

TG ImmunoPharma Co., Ltd. (TGI) ist ein führendes Biotech-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung neuartiger immuntherapeutischer Arzneimittel spezialisiert hat. TGI richtet seinen Fokus auf Innovation und Forschung. Es macht sich die Kraft des Immunsystems zunutze, um Krebs zu bekämpfen und die Ergebnisse für Patienten zu verbessern. Die vielseitige Pipeline des Unternehmens umfasst bispezifische Antikörper, Immun-Checkpoint-Inhibitoren, NK/T-Zell-Engager und Immunozytokine. TGI hat über 10 Produkte in der Pipeline, von denen mehr als die Hälfte bereits präklinische Studien durchlaufen hat. Insbesondere für TGI-2, einen therapeutischen Antikörper gegen PVRIG, wurden in den USA Phase-I-Studien eingeleitet, die kurz vor dem Abschluss der ersten Patientendosierung stehen. TGI sieht vor, bis Ende nächsten Jahres drei innovative Medikamente in die Phase I der klinischen Erprobung zu bringen und damit sein Engagement für die Weiterentwicklung der Immuntherapie und die Deckung des weltweiten Bedarfs an Krebsbehandlungsmitteln unter Beweis zu stellen. Um mehr über TGI und seine Pipeline zu erfahren, gehen Sie bitte auf www.tgimmunopharma.com.

Für weitere Informationen oder Kooperationsanfragen wenden Sie sich bitte an:

Dr. SUN Haoyu,

Head of Operation, TG ImmunoPharma haoyu.sun@tgimmunopharma.com

